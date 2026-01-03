Големите вериги: Клиенти експериментират и идват с по сто лева за баничка, но въпреки това получават рестото си в евро

© Вторият ден от новата година се оказа и първият реален работен ден за голяма част от големите търговски вериги след въвеждането на еврото в България. На 1 януари отворени бяха предимно по-малки квартални магазини и само една от големите вериги, докато на 2 януари повечето големи търговци започнаха нормална работа.



Преходът към еврото премина без съществени проблеми или затруднения, показват наблюденията на институциите и самите търговци. В периода на двойно обращение клиентите имат право да плащат както в левове, така и в евро, включително в смесена комбинация. По закон търговците са длъжни да приемат и двете валути, като отказът за плащане подлежи на санкции. От Комисията за защита на потребителите (КЗП) обаче уточняват, че доказването на подобни нарушения не винаги е лесно, тъй като при отказ няма реално осъществена сделка.



Важно изискване е, че търговците нямат право да връщат смесено ресто – част в левове и част в евро. Рестото трябва да бъде в една валута, като на практика в повечето случаи клиентите плащат в левове и получават ресто в евро.



Първите клиенти в големите търговски вериги пазаруваха спокойно.



"В 8:01 часа беше първата транзакция. Всичко върви добре. Преобладаващо основните разплащания са в лева – клиентите плащат в лева и получават ресто в евро“, заяви пред БНТ Цветомир Узунов, финансов директор на голяма търговска верига.



"Видяхме и т.нар. клиенти експериментатори, хора, които идват с по сто лева за баничка, те също получават рестото си", допълни още той,



От страна на търговците уверяват, че системите са подготвени за работа с двете валути.



"Клиентът може да плаща във всякаква комбинация от двете валути. За улеснение сме програмирали касите така, че да се вижда рестото и в лева, и в евро. Целта ни е стабилност на цените и няма никакво закръгляне“, подчерта Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на търговска верига.



Наблюденията показват, че повечето клиенти предпочитат да плащат в левове или безкешово – с карта. Магазините обаче са готови да приемат и плащания в евро, както и хартиени и електронни ваучери. Част от клиентите споделят, че използват оставащите им левове, за да не ги обменят, докато други избират плащане с карта за по-голяма сигурност.



Във Варна беше подаден сигнал от клиент, на когото е била отказана покупка, тъй като касата не е разполагала с достатъчно ресто при плащане със 100 лева за покупка на стойност 32 лева. Клиентът е бил принуден да закупи допълнителни стоки, за да може да получи ресто. От съответната търговска верига определиха случая като недоразумение и заявиха, че няма системен проблем.



От КЗП съобщават, че към момента няма сигнали за сериозни нарушения.



"Телефонните ни линии са спокойни. Има единични, откъслечни сигнали, основно за отказ от плащане с евро или с левове, но като цяло ситуацията е спокойна“, заяви председателят на комисията Александър Колячев.



Сходна е и оценката на Сдружението за модерна търговия.



"Няма сигнали за нередности или проверки, които да са установили проблеми. Компаниите членки работят нормално“, посочи Доника Ризова, директор "Комуникации“ в сдружението.



Проверките за нерегламентирано завишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото продължават, като институциите уверяват, че ще следят стриктно за спазване на правилата в периода на двойно обращение.