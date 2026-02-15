ЗАРЕЖДАНЕ...
|Георги Първанов: Излизането на Радев година преди края на мандата не беше коректно от гледна точка на представата за институцията държавен глава
"В неговата почтеност не може да има никакво съмнение. Това е предпоставка да оттласнем и да се върнем в мача", каза още бившият държавен глава пред Bulgaria ON AIR.
На въпрос ще се пренареди ли политическият пъзел в тази кампания с появата на президента Румен Радев на политическия терен, Първанов отговори: "Пренареждане със сигурност ще има. Как ще изглежда това - да имаме търпението след няколко месеца да видим".
"Излизането на Радев година преди края на мандата не беше коректно от гледна точка на представата за институцията държавен глава. Второ, той ако искаше да бори мафията, олигархията, от позицията на държавен глава можеше да го прави много по-успешно", посочи още той.
По отношение на трагедията в Петрохан и Околчица, Първанов коментира: "Тази трагедия се политизира повече от всяка друга. Тази може би е уникална. Това е част от общата атмосфера. Още повече, че наближават избори, а ние имаме една стара традиция - дойдат ли избори, всичко да се преекспонира, да се раздува".
По думите му има много разделителни линии в нашето общество.
"Тази може би не е най-голямата, а е най-странната разделителна линия. И най-вече това, което ме притеснява, е, че виждам едни объркани институции. Не твърдя, че са действали неадекватно - това ще покаже разследването, но всеки говори и тълкува посвоему нещата", коментира още Георги Първанов.
