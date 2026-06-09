Изпълнителната директорка на Националния дворец на културата Андрияна Татарова категорично отказа да подаде оставка и отрече твърденията, че получава месечно възнаграждение в размер на 14 000 евро. В ефира на "Лице в лице" по bTV тя влезе в остър задочен сблъсък с министъра на културата Евтим Милошев, който преди дни обяви, че НДК се управлява лошо, трупа големи загуби, а ръководството му в същото време прибира огромни заплати.

Татарова отказа да назове точния размер на текущото си възнаграждение.

В своя защита шефката на НДК представи разпечатки от фишове и банкови извлечения, за да докаже, че обвиненията срещу нея са преувеличени. Тя се върна назад във времето и обясни, че в периода от встъпването ѝ в длъжност през февруари 2024 г. до септември 2025 г. е получавала заплата от не повече от три хиляди и няколко лева, а в края на 2024 г. възнаграждението ѝ е било едва 2235 лева, което е в пъти по-малко от това на много други служители в Двореца. Все пак Татарова изпусна една конкретна цифра за сегашното си състояние, като посочи, че според разпечатката от банковата ѝ сметка сумата е 9700 евро, но тя е за управлението на две дружества – в София и във Варна.

Директорката подчерта, че ръководството на НДК не се състои от държавни служители, а самото дружество е на самоиздръжка и не получава средства от държавния бюджет. Тя призова да се проверят заплатите в бюджетните организации като театри, опери и държавни медии, където по думите ѝ възнагражденията в последно време са приблизително равни на нейното. Татарова допълни, че бившият заместник-министър на културата Тодор Чобанов е спазил изцяло буквата на закона, когато миналата година е разписал промяна в методологията за определяне на заплатите в НДК. Според нея комплексът е обречен на загуба от самото си създаване, тъй като до момента държавата не е дала нито един лев за поддръжка на огромната сграда.

Андрияна Татарова отправи и тежки обвинения директно към екипа на културния министър Евтим Милошев. Тя заяви, че той се е заобиколил с лоши съветници, които буквално не излизат от кабинета му, и ги посочи като хората, ограбили българските театри. Директорката назова конкретни имена, сред които бившият заместник-министър Илко Ганев, председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев, както и Елиянка Михайлова, която дълго време е отговаряла за театрите, а в момента е върната в министерството като съветник.

Според Татарова истинската цел на настоящите медийни и политически атаки няма нищо общо с финансовото състояние на НДК, а е насочена към разграбването и приватизирането на комплекса. Тя алармира, че вече има реални апетити за приватизация на Фестивалния комплекс във Варна, който също се управлява от нея, както и на част от ПРОНО – административната сграда, свързана с НДК в София.