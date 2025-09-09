ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Георги Димитров, който е бил с полицейския шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:37Коментари (0)953
© NOVA
На 4 септември стана ясно, че директорът на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров е бил пребит. Инцидентът е станал около 5.30 часа в района на ул.“Мостова“ и бул.“Придунавски“ в града.

Възникна буря от въпроси, след като в сайта на "Българските елфи" бяха пуснати два записа, които показват секундите преди конфликта и началото на боя в Русе. Според едната страна по случая - кадрите доказват, че четиримата обвинени младежи са били нападнати. Другата страна вижда на записа точно обратното - че момчетата започват агресията. 

Записите повдигнаха нови въпроси вместо да дадат отговор кой виновен. Първите кадри бяха разчетени от защитата на четиримата младежи като подкрепа за тяхната теза. А именно, че младежите, които към момента са в ареста по обвинение за боя над Кожухаров, са били нападнати безпричинно от спътника на шефа на русенската полиция.

По-късно от МВР бяха категорични, че записите са поне два. На втория се вижда ясно моментът, в който спътникът на старши комисар Николай Кожухаров прави опит да спре движещата се кола. Причината - била много шумна. Но вместо момчетата в автомобила да си вземат бележка - нападат спътника на Николай Кожухаров.

И тъй като всички се надяват съдът да каже къде е истината - и от съда, и от прокуратурата обявика, че всички налични записи вече са при тях и се се прави експертиза доколко те са автентични и дали не са били манипулирани. Резултатите от тези експертизи трябва да бъдат готови преди петък, когато Апелативният съд във Велико Търново ще заседава по мерките за неотклонение на четиримата задържани и ще реши окончателно дали остават в ареста.

Записите, качени от "Българските елфи", са три. Това, което се вижда на тях, е как мъжът, който е с шефа на русенската полиция, се приближава към колата откъм страната на шофьора. Оттам нататък версиите на двете страни се разминават. Георги Димитров, който е бил с полицейския началник, застана пред камерата на NOVA. 

"Може би моето ръкомахане е предизвикало такова впечатление, че съм опитал да спра колата. По никакъв начин не съм. Не казвам, че е дрифтил. Не казвам, че е бил с висока скорост. Това си е мое предположение, според мен скоростта си е висока. Колата мина може би на 1 метър от децата", разказва Георги Димитров, участник в инцидента и съсед на старши комисар Кожухаров.

И допълва, че затова е ръкомахал: "За да поискам някакво обяснение все пак". 

По думите на Георги Димитров, той предупреждава да са по-внимателни, но е бил нападнат.

"Дръпнах се назад, при което подпрях вратата. Да избегна при последващ конфликт някой да слезе. Те ме избутаха, аз паднах и вече всичко става на кадър", твърди той. 

Димитров не е видял старши комисар Николай Кожухаров да се легитимира, но по думите му "крещял, че е полицай".

На въпрос видял ли е кога полицейският началник е бил ударен отговори: "Не, не съм видял. Не мога да кажа". 

На метри от случващото се е и съпругата на старши комисар Николай Кожухаров.

"Викаше се, псуваше се. Не съм го видяла кога и как се е легитимирал", разказва Диана Петрова, съпруга на Николай Кожухаров

Всичко започва след като групата чува шум от бързо движеща се кола. Диана твърди, че не е видяла кой е започнал боя. Чула викове и се обърнала да види какво става. "Просто видях моя мъж да се държи за кръста. При което помислих дали някой да не го е наръгал с нещо. Отидох да го проверя да няма някъде нещо - кръв", заяви Петрова.  

На кадрите се виждат две патрулки и линейка, като спешният автомобил си тръгва минута по-късно без пациент. Близките на четиримата обвинени младежи продължават да твърдят, че те са били нападнати. Адвокатът на 15-годишното момче заяви, че кадрите опровергават тезата на полицията и прокуратурата.

"Това е един провокиран случай от Кожухаров и неговия съсед, приятел, спътник... който е. Спира кола. Виждаме нанасяния на удари от възрастния отвън на шофьора и след това развитието на случая", твърди Методи Лалов, адвокат на обвиняемия. 

По думите на Лалов, по време на процеса на първата инстанция, записите от охранителни камери не са гледани, а е използвана само направената им експертиза.

"Съдия Милена Пейчева от Окръжен съд- Русе казва с определението, с което е задължала 15-годишния младеж, че е проявена непровокирана агресия. Чакайте, видяхме провокирана агресия. Удар. Пръв", твърди защитникът. 

От МВР са категорични - всички записи са предадени на разследващите. "Този запис от "БГ елфите", по мое виждане, не знам доколко е коректен. Защото се появи друг запис  - този на  "БГ елфите", на който не се вижда как другият пострадал, който е с разбита и зашита устна, се дърпа, защото се опитват да му бъде нанесен удар", заяви Филип Попов, зам.-министър на вътрешните работи. 

От Окръжния съд в Русе излязоха с официално становище по казуса със старши комисар Кожухаров. Съдиите уверяват обществеността в своята обективност и заявяват, че работят съобразно закона и вътрешното си убеждение, при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани.


Още по темата: общо новини по темата: 29
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
08.09.2025 »
08.09.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Отсечка на АМ "Тракия" до Пловдив е сред трите най-опасни пътища ...
21:37 / 09.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват ок...
20:55 / 09.09.2025
Адвокат за случая с шефa нa полицията в Русе: Истината е, че този...
21:15 / 09.09.2025
Бащата на Сияна: Посмъртно изпълних една мечта на дъщеря си
20:36 / 09.09.2025
Деца под 14 години ще ползват рискови атракциони само с придружит...
20:37 / 09.09.2025
Обезщетението за безработица мина минималната работна заплата в С...
19:18 / 09.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
11:06 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Арменските думи, които сме запазили и до днес в българския език
Арменските думи, които сме запазили и до днес в българския език
17:44 / 07.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: