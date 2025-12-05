ЗАРЕЖДАНЕ...
|ГЕРБ внесе искане за преустановяване на временната комисия за разследване на дейността на Джордж и Александър Сорос
"Фокус" припомня, че по-рано днес самият Бойко Борисов съобщи за това намерение.
“Народните представители нямат правно основание да разследват частни лица или фондации. Народното събрание на Република България не е разследващ орган", пише в мотивите на решението на ГЕРБ.
“Временна комисия с такъв предмет на дейност атакува гражданското общество, което прокарва линия на авторитаризъм и е несъвместимо с принципите и ценностите на парламентарната демокрация. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици", се подчертава още в проекта на решението.
В проекта се посочва, че предметът на работа на комисията излиза извън конституционно определените правомощия на Народното събрание, което упражнява законодателна власт и парламентарен контрол. Позовавайки се на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на НС, в мотивите се подчертава, че временните комисии могат да извършват единствено проучвания и анкети по конкретни въпроси, но не и разследвания на частни лица или фондации.
Преустановяването на дейността на временната комисия ще бъде стъпка в посока на възстановяването на общественото доверие и намаляване на поляризацията в българското общество и ще освободи време и енергия на народните представители за реализиране на приоритетите на гражданите.
