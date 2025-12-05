ИЗПРАТИ НОВИНА
ГЕРБ внесе искане за преустановяване на временната комисия за разследване на дейността на Джордж и Александър Сорос
Автор: Елена Николова 14:37
©
Парламентарната група на ГЕРБ внесе в деловодството на Народното събрание проект на решение за преустановяване на съществуването на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и на техните фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации. Както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.

"Фокус" припомня, че по-рано днес самият Бойко Борисов съобщи за това намерение.

“Народните представители нямат правно основание да разследват частни лица или фондации. Народното събрание на Република България не е разследващ орган", пише в мотивите на решението на ГЕРБ.

“Временна комисия с такъв предмет на дейност атакува гражданското общество, което прокарва линия на авторитаризъм и е несъвместимо с принципите и ценностите на парламентарната демокрация. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици", се подчертава още в проекта на решението.

В проекта се посочва, че предметът на работа на комисията излиза извън конституционно определените правомощия на Народното събрание, което упражнява законодателна власт и парламентарен контрол. Позовавайки се на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на НС, в мотивите се подчертава, че временните комисии могат да извършват единствено проучвания и анкети по конкретни въпроси, но не и разследвания на частни лица или фондации.

Преустановяването на дейността на временната комисия ще бъде стъпка в посока на възстановяването на общественото доверие и намаляване на поляризацията в българското общество и ще освободи време и енергия на народните представители за реализиране на приоритетите на гражданите.


Много си тъп като всеки трол на заплата,*гулиам потеф*!БОЛИ ЛИ,БОЛИ ЛИ?!?
-1
 
 
Има начин да се разбие тандема Бойко/Делян и той е постоянен натиск! Така както и двамата станаха “убедени” евроатлантици. Магнитски си знае работата. Не че тази комисия създадена по инициатива на Джолан Зелевски е чистосърдечна и откровена, а не опит да се измъкне от “черния списък” на Държавния Департамент на САЩ! Смешно беше и твърдението на Прасето, че НПО-то на Сорос задушава САЩ и разбиването му ще помогне на САЩ в борбата срещу Сорос?!? Да се смееш ли, или да плачеш?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

