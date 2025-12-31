ИЗПРАТИ НОВИНА
Френско списание определи бащата на Сияна за един от 13-те герои на годината
Автор: Николина Александрова 15:01
©
Френското списание Le Courrier des Balkans определи Николай Попов, бащата на Сияна, за един от 13-те балкански герои.

"Тази година нашите герои често са колективи, като родителите на жертвите на трагедиите в Кочани, Северна Македония, или Цетине, Черна гора, или хърватските феминистки от fAktiv, но има и много други, дори и от Турция, като Пикачу, анимационният герой, който се превърна в символ на протестите срещу президента Реджеп Ердоган, развяваше знамето на сърбия на протестите и много други", пишат от френсото издание.

Николай Попов, баща срещу "войната на пътя“

Николай Попов е баща на Сияна, 12-годишно момиче, което загина в пътен инцидент на 31 март 2025 г. Смъртта ѝ предизвика протести в цялата страна поради лошото състояние на пътищата. Шофьорът на камиона, замесен в катастрофата, е карал с леко превишена скорост (с 12 км/ч), но е бил санкциониран и за шофиране в нетрезво състояние и без книжка, пише френското списание.

Тъжното състояние на пътищата обаче подхранва гнева. Участъкът, на който е загинала Сияна, често е място на инциденти, особено с тежкотоварни автомобили, без да са предприети никакви мерки за подобряване на състоянието му. Едва след протестите правителството се зае с частични ремонтни работи.

България е европейската страна с най-висока смъртност по пътищата – 74 смъртни случая на милион жители. Тя е и една от европейските страни с най-много жертви по пътищата в абсолютни числа: 478 убити през 2024 г., до такава степен, че българските медии говорят за "война по пътищата“.

След смъртта на дъщеря му Николай Попов се превърна в активист срещу тази "война по пътищата“. Той реши да посвети живота си на предотвратяването на тежки инциденти, като дари застрахователната премия от 600 000 евро, получена за инцидента. Той не се поколебава да осъди корупцията и некомпетентността на избраните представители в областта на пътната безопасност. През август той реагира в профила си във Facebook срещу ново законодателство, което се опитва да прехвърли цялата отговорност за инцидентите върху шофьорите. "Не видях мерки, насочени към публичната администрация или нейните представители. Липсват предложения по отношение на лошо построените пътища и некачествено изпълнените строителни работи. Този вид престъпления се пренебрегват напълно и ми се струва, че това е напълно умишлено.“


