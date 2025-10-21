ИЗПРАТИ НОВИНА
Френските производители работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:26
©
“Цените на храните в България остават високи основно заради прекомерните надценки", заяви пред телевизия Euronews председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в България Димитър Зоров, който призова за законово ограничаване на надценките и по-стриктен контрол върху ценообразуването.

"Френските производители, например, ако работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%. Нужно е въвеждането на закон, който да постави рамка, така вече ще има какво да се контролира и за какво да се глобява“, коментира Зоров.

По думите му основният проблем е липсата на реални действия от страна на държавата.

"Дори когато има желание да се направи нещо, се стига до цирк и забавяне, законите се бавят в парламента по 9 месеца. Трябва да се вземат мерки“, подчерта той.

"В крайна сметка търговците на дребно определят крайните цени. Ние, производителите, каквото и да направим, последната дума е на магазина“, допълни председателят на асоциацията.


Ами прозиводителите трябва да обявават цените си на доставна или на едро и от там да видим в магазина колко е накрая.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

