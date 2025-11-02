ИЗПРАТИ НОВИНА
Фондация "Македония" за случая с Цеца: Това е акт на признание към собствената история
Автор: Елиза Дечева 13:12Коментари (0)288
Фондация "Македония" определи действията на сръбската звезда Цеца Ражнатович като "акт на признание към собствената история". 

"Фокус" припомня, че певицата развя българското знаме по време на концерта си във Велес.

"Фокус" публикува целия текст на фондацията без редакторска намеса: 

През последните дни медиите и социалните мрежи отново се изпълниха с изкуствено нагнетено "възмущение“ – този път, защото певицата Цеца Ражнатович развя българското знаме по време на своя концерт във Велес.

Нека припомним фактите. Светлана Ражнатович, родена Величкович, е от село Житораджа – селище, което до Освобождението през 1877 г. е било част от Българската екзархия, в рамките на Нишката епархия. Това означава, че родният ѝ край, както и самият Велес, са били част от духовното и културното пространство на българската нация. В този контекст няма нищо скандално, че човек с такива корени вдига българския трибагреник – напротив, това е акт на признание към собствената история.

Фондация "Македония“ винаги е защитавала правото на хората да се гордеят с истинските си корени и с историческата истина. Българското знаме е символ на култура, духовност и свобода – то не разделя, а обединява.

Да не превръщаме гордостта в омраза. Истината не може да бъде скандал.

И Илинденското въстание през 1903 година е вдигнато с българското национално знаме. 

По-рано политическият анализатор Кристиян Шкварек заяви: Ако сръбска или македонска певица се завие със сръбското или македонското знаме на концерт в България смятам, че публиката няма да изригне толкова агресивно и просташко.



