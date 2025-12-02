Финансовият министър: Смятам, че ще намерим едно добро решениe

© Нашият диалог с бизнеса и синдикатите продължава. Има заявено искане за актуализиране на възнагражденията в определени сектори и по-точно прилагане на обща политика по доходите, която да бъде в размер на 10%. Смятам, че ще намерим едно добро решение за бюджета за 2026 г. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова по време на срещата и със социалните партньори.



По време на срещата стана ясно, че в новия бюджет няма да има увеличение на данъци и осигуровки, както и въвеждане на СУПТО. Това обяви и Делян Добрев.



"В един бюджет винаги има по-добре защитени интереси и по-слабо защитени. Няма нищо неестествено един бюджет да приоритизира едни интереси пред други. Въпросът е колко големи са те. Внесеният и вече изтеглен бюджет беше компромис. Винаги е възможен и друг, но въпросът е за чия сметка ще бъде той. От кого трябва да вземем и на кого трябва дадем?", каза Пламен Димитров от КНСБ.



Петкова акцентира, че правителството на управлява от едва 11 месеца. “През това време не сме могли да акумулираме разходите, които са в рамката на Бюджет 2026"



“Това, което ние коментираме като увеличение на разходите по отношение на капиталовата програма и разходите за издръжка, е свързано с определени ангажименти. Единият е разходът за отбрана, които трябва да поддържаме съобразно ангажиментите си към НАТО. За тази година те са 2,25% от БВП на страната. Поради тази причина и капиталовите разходи на министерството на отбраната са 946 млн. евро", обясни тя.



Направили сме своите разчети – една голяма част от тези разчети са свързани с разходната част на бюджета, каза Петкова. Мерките на бизнеса са насочени към варианти за оптимизация на разходите, като мерките на синдикатите също са в тази посока, но с предложение да се търси начин за оптимизация на възнагражденията в дадени сфери, обясни тя.



Министър Петкова изрази оптимизъм, че позициите ще бъдат сближени за Бюджет 2926 и добави, че управляващите са чули позицията на протестиращите, в резултат на което ще се търси най-доброто решение.