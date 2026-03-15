Напълно нормално е глобалните събития да се отразят и на България като активен и адекватен пазарен участник. Видяхме поскъпване на цените на крайните продукти на бензиностанциите с около 25-30 евроцента за 10 дни – нещо, което е напълно логично. Това коментира в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радиофинансовият анализатор Преслав Райков."Скокът при петрола беше от 70 до 110 долара, тоест почти 45 долара за барел в рамките на 10 дни. Няма как такъв ръст на основната суровина в енергийния център на света да не се отрази. Горивата поскъпнаха в унисон с пазара и това е нормално пазарно движение“, обясни той.Райков отбеляза, че дори в първите дни на рязкото поскъпване цените на горивата не отразяваха пълния ръст. "Имаше опити за задържане на цените с твърдения, че България е добре снабдена и няма нужда от увеличение. Спекулации като тези са вредни, защото рафинерията в Бургас трябва да остане адекватен пазарен участник – да купува, рафинира и продава петролни продукти ефективно, да генерира печалба и данъчни приходи, а не да се използва като политически буфер“, коментира анализаторът.По думите му внушенията, че държавата трябва да подкрепи максимално крайните потребители при покачването на сортовете "Брент“ и "Уест Тексас“, са погрешни. Те създават смут сред търговците на горива, които оперират на регионалния пазар."Програмите за подкрепа на най-уязвимите групи в момента също са погрешна стъпка. Бюджетът е изтънен, дефицитът е на горната граница от около 3%. Няма форсмажор, както беше в началото на COVID. Пазарът трябва да абсорбира ценовите движения чрез търсене и предлагане. Търговците ще балансират вътрешния пазар, без изкуствени интервенции“, каза Райков.Финансовият анализатор предупреди и за рисковете от таван на цените на горивата. "Таванът отключва спирала, която може да доведе до структурни проблеми. Реакцията на търговците е веднага да се придържат към това ниво, дори ако могат да продават по-ниско, а наличността може да се окаже проблем. В момента вносът, производството и наличността са достатъчни – проблемът е цената, а не доставката“, обясни той."Лукойл Нефтохим“ е активен пазарен играч, който балансира целия регион – от Сърбия до Румъния и част от Централна Европа. Всякакви забрани за износ или ценови тавани носят само вреда, без позитивен ефект“, допълни Райков.Анализаторът коментира и финансовите предизвикателства пред властта и удължителния бюджет: "Надявам се текущото служебно правителство да не използва бюджета за политически цели, както сме виждали с предишни служебни кабинети, защото това генерира дефицит без реални инвестиции. Следващото редовно правителство трябва да насочи ресурси към капиталови програми и реформи, а не към краткосрочни решения. Това е важно за стабилността на икономиката и използването на потенциала от членството ни в еврозоната“, каза той."Данните за българския бизнес, износ и търговия са красноречиви и показват негативна тенденция. Моделът на краткосрочно купуване на политическо време без отговорност се видя в последните пет години – административен контрол на цени, краткосрочни програми за хората, които генерират загуби и не носят икономическа стойност. Това е риск, от който трябва да излезем и да насочим средствата в градивни инвестиции“, заключи Райков.