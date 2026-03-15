ЗАРЕЖДАНЕ...
Финансов анализатор: Ценови таван на горивата крие риск, "Лукойл Нефтохим" не бива да е политически буфер
©
"Скокът при петрола беше от 70 до 110 долара, тоест почти 45 долара за барел в рамките на 10 дни. Няма как такъв ръст на основната суровина в енергийния център на света да не се отрази. Горивата поскъпнаха в унисон с пазара и това е нормално пазарно движение“, обясни той.
Райков отбеляза, че дори в първите дни на рязкото поскъпване цените на горивата не отразяваха пълния ръст. "Имаше опити за задържане на цените с твърдения, че България е добре снабдена и няма нужда от увеличение. Спекулации като тези са вредни, защото рафинерията в Бургас трябва да остане адекватен пазарен участник – да купува, рафинира и продава петролни продукти ефективно, да генерира печалба и данъчни приходи, а не да се използва като политически буфер“, коментира анализаторът.
По думите му внушенията, че държавата трябва да подкрепи максимално крайните потребители при покачването на сортовете "Брент“ и "Уест Тексас“, са погрешни. Те създават смут сред търговците на горива, които оперират на регионалния пазар.
"Програмите за подкрепа на най-уязвимите групи в момента също са погрешна стъпка. Бюджетът е изтънен, дефицитът е на горната граница от около 3%. Няма форсмажор, както беше в началото на COVID. Пазарът трябва да абсорбира ценовите движения чрез търсене и предлагане. Търговците ще балансират вътрешния пазар, без изкуствени интервенции“, каза Райков.
Финансовият анализатор предупреди и за рисковете от таван на цените на горивата. "Таванът отключва спирала, която може да доведе до структурни проблеми. Реакцията на търговците е веднага да се придържат към това ниво, дори ако могат да продават по-ниско, а наличността може да се окаже проблем. В момента вносът, производството и наличността са достатъчни – проблемът е цената, а не доставката“, обясни той.
"Лукойл Нефтохим“ е активен пазарен играч, който балансира целия регион – от Сърбия до Румъния и част от Централна Европа. Всякакви забрани за износ или ценови тавани носят само вреда, без позитивен ефект“, допълни Райков.
Анализаторът коментира и финансовите предизвикателства пред властта и удължителния бюджет: "Надявам се текущото служебно правителство да не използва бюджета за политически цели, както сме виждали с предишни служебни кабинети, защото това генерира дефицит без реални инвестиции. Следващото редовно правителство трябва да насочи ресурси към капиталови програми и реформи, а не към краткосрочни решения. Това е важно за стабилността на икономиката и използването на потенциала от членството ни в еврозоната“, каза той.
"Данните за българския бизнес, износ и търговия са красноречиви и показват негативна тенденция. Моделът на краткосрочно купуване на политическо време без отговорност се видя в последните пет години – административен контрол на цени, краткосрочни програми за хората, които генерират загуби и не носят икономическа стойност. Това е риск, от който трябва да излезем и да насочим средствата в градивни инвестиции“, заключи Райков.
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Слави Трифонов: Всички социолози си пишат каквито си искат цифри
22:42 / 14.03.2026
Напрежие на Балканите: Вучич се готви за атака от Хърватия, Албан...
22:23 / 14.03.2026
Оставиха в ареста 7 от обвинените в рекет чрез бързи кредити
22:10 / 14.03.2026
Денков: НС направи нещо, което не е в неговите правомощия!
22:11 / 14.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.