Февруари идва със сняг

© През нощта срещу сряда облачността от запад ще намалее, вятърът ще отслабне, в отделни райони временно ще стихне и сутрешните температури ще се понижат – минималните ще бъдат от около минус 4° в котловините в Западна България до 4°-5° в източните райони от страната.



През деня вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад и дневните температури ще се повишат – максималните ще са предимно между 9° и 14°. Преди обяд ще има и слънчеви часове, след обяд от запад ще започне ново увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък от югозапад ще превали дъжд, в планините над 1000 m - сняг.



В четвъртък и петък ще бъде предимно облачно, в равнинната част от страната - с валежи от дъжд, в планините – от сняг. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има на места в Южна, а в петък – и в Североизточна България; гръмотевична дейност ще има в четвъртък по-късно през деня в югоизточните райони.



През почивните дни ще остане с предимно значителна облачност и повишена вероятност за валежи на повече места в Южна България. В събота ще е все още сравнително топло, но в началото на февруари с ново понижение на температурите, дъждът ще преминава в сняг и в по-ниски планински райони.



В неделя минималните температури ще са между минус 2° и 3°, а дневните предимно между 0° и 5°, в крайните югозападни райони до 10°; в понеделник още малко ще се понижат. Ще остане със значителна облачност и повишена вероятност от валежи, предимно от сняг.