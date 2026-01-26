ЗАРЕЖДАНЕ...
|Февруари идва със сняг
През деня вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад и дневните температури ще се повишат – максималните ще са предимно между 9° и 14°. Преди обяд ще има и слънчеви часове, след обяд от запад ще започне ново увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък от югозапад ще превали дъжд, в планините над 1000 m - сняг.
В четвъртък и петък ще бъде предимно облачно, в равнинната част от страната - с валежи от дъжд, в планините – от сняг. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има на места в Южна, а в петък – и в Североизточна България; гръмотевична дейност ще има в четвъртък по-късно през деня в югоизточните райони.
През почивните дни ще остане с предимно значителна облачност и повишена вероятност за валежи на повече места в Южна България. В събота ще е все още сравнително топло, но в началото на февруари с ново понижение на температурите, дъждът ще преминава в сняг и в по-ниски планински райони.
В неделя минималните температури ще са между минус 2° и 3°, а дневните предимно между 0° и 5°, в крайните югозападни райони до 10°; в понеделник още малко ще се понижат. Ще остане със значителна облачност и повишена вероятност от валежи, предимно от сняг.
