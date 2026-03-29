Агнешкото месо за предстоящия Великден ще струва между 14 и 16 евро за килограм, което е с около 10% повече спрямо миналата година или с между 1 и 2 евро на килограм. Ако обаче цените на горивата продължат да растат, е възможно цената да надхвърли 16 евро.
Според животновъди, купуването на агне с живо тегло директно от фермата е почти два пъти по-евтино.
Ахмед Джуджев, фермер от русенското село Тръстеник с над 20-годишен опит в овцевъдството, съобщава, че тази година цената на агнешкото от фермата му е поне с 10% по-висока.
"На база инфлация, на база увеличение на горивата, както и увеличение на ток, вода, на всичко. Ние сме в такова положение, че идва издържаме“, обяснява пред БНТ Джуджев.
За този Великден броят на агнетата у нас е с близо 65 000 по-малко, заради унищожените стада след огнищата на шарка и шап. Поради дефицита се очаква внос на около 800 тона агнешко от Северна Македония, Румъния и Нова Зеландия.
Дефицитът е довел до засилено търсене към родните фермери.
"Проявяват интерес, защото вероятно осъзнават, че родното производство е по-качествено от това, което се внася“, коментира Джуджев.
Отскоро етикетите на агнешкото трябва да показват датите на замразяване и размразяване, за да могат потребителите да се ориентират дали месото е преминало през обработка. Това е мярка срещу нелегален внос и нарушения на пазара.
Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, уточнява:
"Синият печат гарантира, че месото е българско. Червеният показва, че не е българско – може да е от Македония или Румъния. Препоръчваме на хората като най-добър вариант да отидат да си купят агнешко от близката ферма, където цените са между 5 и 7 евро на килограм живо тегло.“
Контрол и проверки
Масови проверки по празниците започват от Агенцията по храните заради засиления нелегален внос на агнешко от съседни страни.
Northerner
на 29.03.2026 г.
Намерете начин да бъдете конкурентноспособни. Например, залагайки на качеството. Не всичко може и трябва да ви го прави държавата на готово
Koментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.