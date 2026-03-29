Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:18 / 29.03.2026

Агнешкото месо за предстоящия Великден ще струва между 14 и 16 евро за килограм, което е с около 10% повече спрямо миналата година или с между 1 и 2 евро на килограм. Ако обаче цените на горивата продължат да растат, е възможно цената да надхвърли 16 евро.



Според животновъди, купуването на агне с живо тегло директно от фермата е почти два пъти по-евтино.



Ахмед Джуджев, фермер от русенското село Тръстеник с над 20-годишен опит в овцевъдството, съобщава, че тази година цената на агнешкото от фермата му е поне с 10% по-висока.



"На база инфлация, на база увеличение на горивата, както и увеличение на ток, вода, на всичко. Ние сме в такова положение, че идва издържаме“, обяснява пред БНТ Джуджев.



За този Великден броят на агнетата у нас е с близо 65 000 по-малко, заради унищожените стада след огнищата на шарка и шап. Поради дефицита се очаква внос на около 800 тона агнешко от Северна Македония, Румъния и Нова Зеландия.



Дефицитът е довел до засилено търсене към родните фермери.



"Проявяват интерес, защото вероятно осъзнават, че родното производство е по-качествено от това, което се внася“, коментира Джуджев.



Отскоро етикетите на агнешкото трябва да показват датите на замразяване и размразяване, за да могат потребителите да се ориентират дали месото е преминало през обработка. Това е мярка срещу нелегален внос и нарушения на пазара.



Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, уточнява:



"Синият печат гарантира, че месото е българско. Червеният показва, че не е българско – може да е от Македония или Румъния. Препоръчваме на хората като най-добър вариант да отидат да си купят агнешко от близката ферма, където цените са между 5 и 7 евро на килограм живо тегло.“



Контрол и проверки



Масови проверки по празниците започват от Агенцията по храните заради засиления нелегален внос на агнешко от съседни страни.