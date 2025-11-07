ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Фенове на Миле Китич в България останаха излъгани
Според рекламата сръбската суперзвезда трябвало да се появи на сцената в спортната зала “Орловец". В деня на събитието обаче се оказало, че залата е заключена и празна.
Два дни по-рано организаторът съобщил, че концертът се отменя, а парите щели да бъдат върнати, пише NOVA. Иначе в същия ден Миле Китич гостувал в Горна Оряховица, а не в Габрово.
Абсурдната ситуация стигна и до певеца, който качи видео с обяснение, че става въпрос за лъжа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2114
|предишна страница [ 1/353 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Руски граждани губели имоти в България заради мошенически схеми
19:28 / 07.11.2025
"Макаров" отива в историята, българската армия приема нови 9 мм п...
19:12 / 07.11.2025
Производители: Планираните промени могат да доведат до фалити и к...
18:44 / 07.11.2025
Икономист: Увеличение на данъка дивидент ще засегне обикновените ...
18:34 / 07.11.2025
Икономисти предупреждават за свръхдефицит
18:14 / 07.11.2025
Президентът призова за освобождаването на Никола Саркози
17:29 / 07.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS