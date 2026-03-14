ЗАРЕЖДАНЕ...
Фатален челен удар с две жертви, спасителите рязаха ламарини
©
Инцидентът е станал в участъка между селата Стефаново и Друган, където два автомобила са се сблъскали изключително силно.
По първоначални данни едната кола е ударена челно, докато при другата сблъсъкът е бил страничен, което е довело до фатални последици за пътуващите в нея.
На мястото на пътния инцидент веднага са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. Заради размазаните ламарини се е наложило спасителите да режат купетата, за да извадят пострадалите.
За съжаление, двама от участниците в инцидента са издъхнали на място. Други четирима души са транспортирани към болница с различни наранявания, като състоянието на някои от тях остава критично и лекарите се борят за живота им.
В момента криминалисти извършват оглед на местопроизшествието, за да установят точната причина за катастрофата, информира Bulgaria On Air.
/
Майката на детето на Дечев: Той излъга, че го гледа, бил е в парламента, а то - само в апартамент на 8 етаж!
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.