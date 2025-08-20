"Fantasy не-музей" откриват в Пловдив, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Интерактивно пространство "Fantasy не-музей" предстои да бъде открито на 28 август в Пловдив. Интеракцията е в рамките на юбилейното издание на фестивала "Майна Town“ в Пловдив. След десет години работа в посока популяризиране на локалната култура с проекта "Майна Town“ създателите стигат до идеята да превърнат всички книги и списания, които са издали през годините в експонати. Още за това как изниква идеята за "Fantasy не-музей“ в Пловдив ще ни разкаже Тодор Попов, един от създателите на "Майна Town“.



Ще ви разкажем и за още един фестивал "Ние сме децата на реката" - еднодневно събитие, което ще се проведе на 21 септември, утре, и ще демонстрира на пловдивчани неочакваните възможности за забавление и култура около реката. За това пък ще поговорим с Румяна Киризиева, организатор.



Ще има и анонси за още събития, от които да си изберете нещо по вкуса ви.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.