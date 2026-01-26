ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фалшиви оферти от името на реални фирми ощетиха компании
Една от жертвите е Марин Попов, който е търсел да закупи товарен контейнер. Той попаднал на обява в интернет, представяща се като оферта на реално съществуваща фирма от Варна. След телефонен разговор с предполагаемите търговци, му била предложена цена с около 30% по-ниска от обичайната за пазара.
"Помолих за съдействие познат мой счетоводител. Той направи справка в Търговския регистър и ми каза, че фирмата съществува, регистрирана е в България и няма нищо притеснително“, разказва пред БНТ Попов.
На 7 януари той поръчал контейнера и получил проформа фактура на стойност 1620 евро с ДДС, включваща и транспорт до Балчик. Сумата била платена на две вноски, а доставката обещана в срок до 10 работни дни.
В уречения ден 15 януари контейнерът така и не пристигнал. Опитите на Попов да се свърже с продавачите останали безуспешни, телефоните били изключени, а изпратените съобщения не получили отговор.
"Тогава започнах сериозно да се притеснявам“, казва той.
След контакт с истинската фирма за търговия с морски контейнери станало ясно, че става въпрос за измама. Мнимите търговци са използвали реалните данни и логото на компанията, но са посочвали различна банкова сметка, на която купувачите превеждали парите.
"Всички данни са на нашата фирма-Булстат, ДДС номер, адрес, управител. Разликата е, че банковата сметка е на физическо лице, което прибира парите и след това изчезва“, обяснява Димитър Добрев, собственик на фирмата, чието име е било използвано.
От компанията вече са подали жалби до Икономическа полиция и Районната прокуратура във Варна. По думите на Добрев, измамниците злоупотребяват с доброто име на фирмата и нанасят сериозни репутационни щети.
"Отива се в банката, проверява се кой стои зад тази сметка и случаят може да се реши. Ако живеехме в нормална държава, този човек вече щеше да е задържан“, коментира той.
По неофициална информация чрез тази схема са били продадени поне осем контейнера. Потърпевшите отправят апел към бъдещите купувачи да бъдат изключително внимателни при онлайн сделки.
"Да правят щателни проверки и винаги да посещават официалните сайтове на фирмите, преди да платят“, съветва Марин Попов.
От полицията във Варна потвърдиха, че работят по случая и че извършителите се издирват.
