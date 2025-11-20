Фалшиви обяви за апартаменти с нереално нисък наем водят до загуба на хиляди евро

© Търсенето на жилище в Мюнхен е изключително напрегнато, а измамниците все по-често се възползват от това. Историите на двама мъже – Аарон Вайделих и Никлас Екерт – показват колко убедителни могат да бъдат фалшивите онлайн обяви, особено когато зад тях стоят умело копирани версии на популярни портали като Booking.com и TripAdvisor.



19-годишният Аарон Вайделих е бил във възторг, когато открива онлайн обява за компактен апартамент в мюнхенския квартал Максфорщат. Наемът – 400 евро "на топло“ – изглежда твърде добър, за да е истина, но снимките на модерна баня и кухненски бокс допълват перфектната картина.



Вайделих попада на страницa, която прилича на Booking.com. "На пръв поглед изглеждаше напълно реалистично. А и защитата на купувача ме успокои“, спомня си той.



Предложението: да резервира апартамента за четири седмици и след това да получи дългосрочен договор.



Съмнението се появява едва когато от него искат да преведе 1600 евро по частна испанска сметка. Проверка чрез инструмент с изкуствен интелект потвърждава – сайтът вероятно е фалшив.



Подобно преживяване има и 28-годишният журналист Никлас Екерт от BR. Той се доверява на оферта, която уж идва от TripAdvisor.com. И макар да се учудва, че трябва да преведе парите по испанска сметка, все пак го прави – и губи близо 2000 евро.



"Точно моето призвание е да проучвам подобни неща. Но защото имах спешна нужда от жилище и всичко изглеждаше правдоподобно, се подведох“, казва той.



Измамата обикновено следва сходен модел. Има легитимно начало – обявата се появява на реномирани сайтове. След това следва пренасочване към фалшив сайт – след контакт, "наемодателят“ изпраща линк към копие на известен портал за резервации.



Жертвите често не забелязват дребните разлики – леко изменено лого, необичайно име на домейна или липсващи функции.



От Immobilienscout24.de потвърждават, че имат специален екип за сигурност от 20 души, който следи и блокира подозрителни акаунти. Но признават, че измамниците са високо организирани и трудно могат да бъдат засечени навреме.



Booking.com също уверява, че предприема мерки срещу фалшификациите, докато TripAdvisor не дава конкретни отговори.



С напредването на технологиите за изкуствен интелект става все по-лесно цели сайтове да бъдат копирани до най-малкия детайл. Това поставя допълнителни рискове пред хората, които отчаяно търсят жилище и могат да бъдат подведени от "твърде добри оферти“.



Подобни схеми не са характерни само за Германия — същият тип измами се срещат все по-често и в България. На фона на растящите цени на наемите в големите градове като София, Пловдив и Варна, измамниците използват сходни тактики: публикуват твърде изгодни оферти, обикновено със силно под пазарната цена, след което убеждават кандидат-наемателите да изпратят "резервационна такса“ или "капаро“ преди оглед. Често се използват и копирани профили, фалшиви имейл адреси или дори фалшиви договори за наем.



Измамниците нерядко се представят за собственици, които "са в чужбина“ и не могат да присъстват лично, настоявайки за предварително плащане, за да "запазят апартамента“. Екперти съветват потребителите никога да не превеждат пари преди реален оглед и подписване на договор.



В контекста на напрегнатия жилищен пазар измамниците стават все по-креативни, а предпазливостта – все по-необходима.