Европа ни нареди в челото на страните с малко свободни работни места

© През 2024 г. свободните работни места на пазара на труда в ЕС са представлявали 11,7% от разширената работна сила, което представлява 26,7 милиона души на възраст между 15 и 74 години, които са на разположение за работа, но не участват на пазара на труда с пълния си потенциал. Това включва безработни и недозаети лица, тези, които търсят работа, въпреки че не са веднага на разположение за работа, и тези, които са веднага на разположение за работа, но не търсят работа. С малки колебания свободните работни места на пазара на труда в ЕС намаляват през десетилетието, като са спаднали от 18,6% през 2015 г. Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".



Сред страните от ЕС, Испания регистрира най-високия свободен пазар на труда през 2024 г. (19,3% от разширената работна сила), следвана от Финландия (17,9%) и Швеция (17,8%).



За разлика от това, свободните работни места на пазара на труда са били най-ниски в Полша (5,0%), Малта (5,1%) и Словения и Унгария (и двете по 6,3%). В България говорим за 6,4%.



Подробна разбивка на свободните работни места на пазара на труда показва, че 5,7% от разширената работна сила е безработна, 2,7% е на разположение за работа, но не търси работа, 2,4% от хората са били непълно заети на непълно работно време и 0,9% са търсели работа, но не са били веднага на разположение за работа.



Безработните хора съставляват по-голямата част от свободните работни места на пазара на труда в 23 страни от ЕС, като най-високите дялове са в Испания (10,9%), Гърция (9,9%), Финландия и Швеция (по 7,9%).



Имаше обаче някои изключения. В Ирландия и Нидерландия по-голямата част от свободните работни места идват от непълно заети лица, работещи на непълно работно време (съответно 4,4% и 4,9%). В Чехия най-високият дял е сред хората, търсещи работа, но не са веднага на разположение да започнат работа (3,1%), докато в Италия повечето са били на разположение за работа, но не са търсели работа (7,3%).