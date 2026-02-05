Евакуираха животни от ферма в Неделино заради циклона

© Архивна снимка В Неделино евакуираха зайци и кокошки от ферма, съобщи зам.-областният управител Андриян Петров. Той уточни, че нивото на реката се е покачило с метър и половина. Птицефермата с животните се намира в долната част на града, в близост до реката и е била заплашена от заливане. Екип на пожарната и собствениците са евакуирали 30-тина кокошки и зайци от стопанството. Преди обяд е имало реална опасност реката да залее един от изворите, захранващ половината град. Към момента обаче обстановката се нормализира, отбеляза Петров.



Той уточни, че има сигнали за паднали земни маси в маданското село Букова поляна и в доспатското село Бръщен. В рудоземското село Рибница земна маса е свлечена пред къща. И на трите места работи техника.



Временно е ограничено движението по път III-8681 Рудозем – Смолян, на разклона за село Вълчан заради паднала скална маса на пътното платно, съобщават от Областно пътно управление – Смолян. Обходният маршрут е Рудозем – Средногорци – Смолян – Смилян и обратно.