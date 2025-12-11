© Фейсбук По доста интересен начин Ева Кикерезова надъха последователите си в социалните мрежи за снощния протест в София. Ето как по-точно:



"Скъпи приятели, това е свирката ми от предния протест, която я взимам сега с мен за днешния протест.



Не забравяйте, че всички трябва да се съберем там, да сме заедно и да забравим различията си, защото този протест го правим за нас. Отивам на родителска среща, защото трябва и после ще се видим там, бъдете там!".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.