|Ето какво е казала ученичката пред криминалисти за връзката си с учителя
В килията Кирев е стресиран, уплашен и травмиран, никога не е вярвал, че ще бъде задържан за такова нещо, споделят негови близки. Скандалът гръмна миналата седмица, след като стана ясно, че физкултурникът е имал връзка със седмокласничка от столичното 31-во СУЧЕМ "Иван Вазов", известно като Бастилията.
Отношенията им датирали от месеци, той я е водел в хостел, за да консумират любовта си, разказват разследващи. Водили сериозна комуникация, не само във вайбър. Той й правел забележка, че нейни съученички употребяват вейпове и амфетамини. Препоръчвал й да не го прави, а да спортува, да чете книги. Пред вестника ситуацията коментира защитникът на Кирев - адвокат Петър Чалъмов. По думите му превенцията започва от семейството, а то е знаело, но тотално е неглижирало.
"Някои хора премълчават ролята на семейството и на училището. Проблемът е фундаментален. Какво правят семейството и училищното ръководство, като знаят от 6 месеца. И защо се намесва прокуратурата, като има 12-годишни деца от ромски произход, които раждат бебета, но никой не обръща внимание. Ръководството на училището е знаело - директор, зам.-директор и класен ръководител. Поне 4-5 месеца са се чудили какво да направят.
Накрая на 22 август подават сигнал, като МВР е седми адресат. Това е неадекватно поведение като второ звено на съхранение на този морал и ценности на момичето. Родителите му също са знаели - те са викани в училището три пъти - през октомври, март и април, но не са взели мерки", заявява адвокат Чалъмов.
Според него поведението на клиента му е морално укоримо и е престъпление по Наказателния кодекс (НК). Кирев си е мислел, че като е пасивната страна, няма да има проблеми. Сега е категоричен, че съжалява и че ще си понесе отговорността.
