Ето какво е казала ученичката пред криминалисти за връзката си с учителя
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:02Коментари (0)1040
©
Искам по-бързо да се прибера при жената и детето! Държа на семейството си и искам да се боря за него! Това е споделил учителят Христо Кирев, обвинен за секс с 13-годишна ученичка, научи "България Днес". Учителят по физическо, който е бивш футболист, е обжалвал наложения му арест, като мярката му за неотклонение ще бъде преразгледана в четвъртък от съда.

В килията Кирев е стресиран, уплашен и травмиран, никога не е вярвал, че ще бъде задържан за такова нещо, споделят негови близки. Скандалът гръмна миналата седмица, след като стана ясно, че физкултурникът е имал връзка със седмокласничка от столичното 31-во СУЧЕМ "Иван Вазов", известно като Бастилията.

Отношенията им датирали от месеци, той я е водел в хостел, за да консумират любовта си, разказват разследващи. Водили сериозна комуникация, не само във вайбър. Той й правел забележка, че нейни съученички употребяват вейпове и амфетамини. Препоръчвал й да не го прави, а да спортува, да чете книги. Пред вестника ситуацията коментира защитникът на Кирев - адвокат Петър Чалъмов. По думите му превенцията започва от семейството, а то е знаело, но тотално е неглижирало.

"Някои хора премълчават ролята на семейството и на училището. Проблемът е фундаментален. Какво правят семейството и училищното ръководство, като знаят от 6 месеца. И защо се намесва прокуратурата, като има 12-годишни деца от ромски произход, които раждат бебета, но никой не обръща внимание. Ръководството на училището е знаело - директор, зам.-директор и класен ръководител. Поне 4-5 месеца са се чудили какво да направят.

Накрая на 22 август подават сигнал, като МВР е седми адресат. Това е неадекватно поведение като второ звено на съхранение на този морал и ценности на момичето. Родителите му също са знаели - те са викани в училището три пъти - през октомври, март и април, но не са взели мерки", заявява адвокат Чалъмов.

Според него поведението на клиента му е морално укоримо и е престъпление по Наказателния кодекс (НК). Кирев си е мислел, че като е пасивната страна, няма да има проблеми. Сега е категоричен, че съжалява и че ще си понесе отговорността.

"Срам ме е от майка ми и баща ми! Но аз бях движещата сила, изцяло по моя инициатива е. Имах симпатии и бях влюбена в него", казала ученичката при разпита си пред криминалистите.

Юристът обясни, че дори родителите на момичето да подпишат декларация, че са съгласни с връзката й, документът няма да има правна стойност, защото според закона сексът с малолетна е престъпление. Според адвоката проблемът е, че този текст е по НК от 1968 г., той е променен през 2004 г., но само по отношение на санкцията. Тогава е имало възможност, ако двойката сключи брак, то делото да бъде прекратено.

Този текст е отменен впоследствие и вече не може да спаси учителя от наказателно преследване. Кирев не е женен, но живее с учителка от предишното училище, в което е преподавал - столичното 43-о ОУ "Христо Смирненски". То е спечелило награда за Училище на годината. Двамата имат дете на 2 г. и половина. Партньорката на палавия учител е реагирала доста остро на скандала и по всяка вероятност ще поиска раздяла, разкриха запознати.

Той се зарича да се бори за семейството си. С адвоката му са обсъдили да признае фактите от обвинението с цел намаляване на наказанието. Засега е погнат за съвкупление с лице, ненавършило 14-годишна възраст. Това не е изнасилване - тогава вече нямаше да може да признае вина за престъпление по половата неприкосновеност, обяснява адвокат Чалъмов.

Според него клиентът му вероятно ще бъде дисциплинарно уволнен и повече няма да може да работи като учител в България, евентуално в чужбина. След този медиен шум никой директор не би рискувал да го назначи, посочва защитникът.








