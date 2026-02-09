ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ето какви стикери е имало на двете врати на кемпера на Калушев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:32Коментари (0)3325
©
Продължава разследването на тежкото престъпление във Врачанския Балкан, след като вчера бяха открити още три тела в кемпер в труднодостъпна местност край връх Околчица. 

bTV разполага с кадри от операцията по преместването на кемпера от върха до един от специалните паркинги на полицията, където огледите ще продължат.

Косвено властите вчера потвърдиха, че откритите тела са на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишното момче, поверено на Калушев.

Все още е невъзможно да се стигне до мястото, където е открит кемперът, и в момента полиция охранява пътя.

Снощи и огледът на място е приключил малко преди полунощ и кемперът на собствен ход е бил откаран в близкия паркинг на полицията.

Кемперът е изключително модерен – високопроходим, на двете му врати има стикери с надпис "Европейска рейнджър федерация".

Кемперът с трима души вътре не се е придвижил по официалния път за Околчица Оказва се, че движението му може да се осъществи много бързо от бившата хижа "Петрохан“, през селата Дружево, Миланово, хижа "Пършевица“, за да стигне до Врачанския Балкан.



Още по темата: общо новини по темата: 87
09.02.2026 Прокуратурата открила много религиозна литература в хижа "Петрохан"
09.02.2026 Румен Радев: Случаят "Петрохан" е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си
09.02.2026 Лансираха нова версия за "Петрохан"
09.02.2026 Цветан Такев: С мен се свърза Иво Калушев и ми каза "Събери няколко свестни човека и елате да се видим"
09.02.2026 В 15:30 часа разкриват факти по случая "Петрохан"
09.02.2026 Адвокат за труповете край "Петрохан": Не е нужно да си Хорейшио Кейн
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
В 15:30 часа разкриват факти по случая "Петрохан"
13:36 / 09.02.2026
НСИ: Българите ще се въздържат от ремонти на дома и купуване на н...
13:09 / 09.02.2026
КРИБ има нов изпълнителен директор
12:45 / 09.02.2026
Шофьори: Към Пампорово е мармалад - и нагоре, и надолу
12:26 / 09.02.2026
Еколог: Хората често не правят разлика между "срок на годност" и ...
12:02 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
11:22 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
България в еврозоната
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: