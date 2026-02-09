ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето какви стикери е имало на двете врати на кемпера на Калушев
bTV разполага с кадри от операцията по преместването на кемпера от върха до един от специалните паркинги на полицията, където огледите ще продължат.
Косвено властите вчера потвърдиха, че откритите тела са на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишното момче, поверено на Калушев.
Все още е невъзможно да се стигне до мястото, където е открит кемперът, и в момента полиция охранява пътя.
Снощи и огледът на място е приключил малко преди полунощ и кемперът на собствен ход е бил откаран в близкия паркинг на полицията.
Кемперът е изключително модерен – високопроходим, на двете му врати има стикери с надпис "Европейска рейнджър федерация".
Кемперът с трима души вътре не се е придвижил по официалния път за Околчица Оказва се, че движението му може да се осъществи много бързо от бившата хижа "Петрохан“, през селата Дружево, Миланово, хижа "Пършевица“, за да стигне до Врачанския Балкан.
