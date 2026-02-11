ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето как и защо маркерите проверяват истинско ли е еврото?
Ако се окажем с фалшиви пари без значение дали сме голяма банкова институция или пък физическо лице установи, че са му върнали фалшива банкнота – то това ще е за моя сметка. Ако опитате да се отървете от нея, да платите в някой магазин например, то тогава вече се превръщате в разпространител, което е престъпление. По закон трябва да ги предадете в полицията или в банка, но парите няма да бъдат сменени с истински. Затова е важно да не вземате такава банкнота.
В доста от магазините касиерите имат маркери, с които драскат върху банкноти, имат и специални конзоли за засичане на фалшификати. В банките се ползват броячни машини, които на практика са и детектори.
NOVA установи, че сайтовете за продажба на такива устройства са залети от поръчки и дори се появяват съобщения, че зарази огромно количество поръчки има забавяне при обслужването.
Проверката ни показва, че за финансовите институции има изисквания от страна на ЕЦБ как да проверяват автентичността на банкноти и монети. Това важи за банки, обменни бюра, инкасо услуги и оператори на банкомати.
ЕЦБ периодично тества машини за проверка на банкноти и монети и на сайта на банката има списък с одобрените устройства. Ако се окаже, че дадено устройство вече не отговаря на изискванията, се вади от списъка, a впоследствие се добавят и нови. Последната актуализация на списъка е от 6 февруари. На практика не е изрично записано, че точно устройствата от списъка трябва да се ползват, но пък щом те са минали изпитанията на ЕЦБ, това означава че са и по-сигурни.
БНБ също съветва да се използват устройства именно от списъка на ЕЦБ. Това обаче не важи за магазини или други обекти работещи с пари – те сами решават какви устройства да използват.
Машините проверяват, различните елементи на банкнотите. Списъкът на ЕЦБ с подобни устройства включва стотици модели. Цените им са различни. Най-евтините варианти вървят около 100 евро, а най-скъпите гонят 1000 евро.
И ако големите обекти могат да инвестират в скъпи устройства, то за малките магазинчета това е трудно. Те са оборудвани с маркери като този или пък ултравиолетови лампи. Срещат се и конзоли, които също да хванат неистински еврови банкноти. За тези устройства обаче няма информация през какви тестове минават и въобще минавали ли са тестове. Няма и държавни изисквания за покриване на определени стандарти.
Маркерите на практика проверяват истинска ли е хартията на банкнотата. В тях се съдържа йод или йодно съединение. Истинските евробанкноти се отпечатват на специална хартия, докато в обикновената се съдържа нишесте. Именно нишестето се оцветява в по-тъмен цвят при реакция с йода.
Истинска банкнота, силно замърсена или обработена, може да даде фалшиво тъмен резултат. Трябва да се внимава и дали маркерът не е остарял. Според експерти освен хартията е нужно да се проверява и с UV детектор. Засича флуоресцентни влакна, UV елементи. Маркерът струва 6-10 евро, в комплект с UV детектор около 20 евро. Тези устройства не изискват някакви по-специални познания. Конзоли за проверка на фалшификати също ползват UV светлина и улавя скрити в банкнотата защити.
Тестът с маркер върху истинска банкнота показва следното - след като драснете по нея, се появява светла ивица, която след няколко минути изчезва.
