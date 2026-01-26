Ерата на новите селяни: Села стават квартали на богаташите

© Google Доскоро подценявани и пренебрегвани в сянката на големите имотни локации около София и други големи градове, някои села вече се очертават като предпочитано място за придобиване на имот. Търсят ги заможни българи, млади семейства, хора на свободни професии, ИТ специалисти и предприемачи, твърдят брокери.



Демографските и социалните нагласи след пандемията ясно показаха: хората искат повече пространство, двор, тишина и зеленина, но без да се отказват от удобствата на София. Именно това подхранва бумa на еднофамилното строителство в периферията.



Анализите сочат, че "новите селяни“ търсят да купят къща с двор на до 30 км от големия град, за да могат да пътуват бързо и лесно за работа.



Търсенето на селски имоти е най-интензивно около трите най-големи града в България – София, Пловдив и Варна.



Брокерите отчитат истински бум в интереса към имоти в села около София. Доскоро напълно неизвестни, сега те са в окото на купувачи и инвеститори.



Лозен дълго време пазеше тишината в полите на Витоша, но сега е един от най-желаните адреси за новите софийски богаташи. През последните години то се превърна в сцена на мащабни инвестиции. Освен големи строителни проекти там се появяват и по-малки затворени комплекси, където просторните къщи с дворове от 600 до 800 кв. м са основен акцент.



Цените растат бързо. Къщите са между 200 000 и 300 000 евро, а високият клас имоти надхвърля 700 000 евро. Парцелите варират от 120 000 до 485 000 евро, а апартаментите в новите блокове са по-достъпна алтернатива за млади семейства.



Бистрица отдавна е предпочитано място за хора с високи доходи, но през 2024–2025 г. развитието на селището навлиза в нов етап с появата на мащабни комплекси от затворен тип. Близостта до София, удобната връзка с Околовръстния път и усещането за "жилище в гората“ го превръщат в едно от най-предпочитаните места за инвестиции в еднофамилни домове.



В тузарския квартал цените често надхвърлят милион евро, а новите комплекси и модерни вили са адреси на утвърдени бизнесмени и публични личности.



Доскоро по-малко познато, село Пролеша вече е сред звездите на новата строителна карта. Разстоянието от 10–12 километра до София, бързият достъп през Божурище и по-ниските цени на земята привличат инвеститори, които стартираха строителството на затворени комплекси от къщи. Районът е на път да се превърне в алтернатива на южните квартали.



В северозападното село Чибаовци, което доскоро бе почти неизвестно, се планира изграждането на нов жилищен район – 54 еднофамилни къщи, организирани като самостоятелен комплекс.



Голям е интересът към Кътина, Локорско, Негован и Кубратово, които са на 10-15 минути с кола от града. Там хората търсят живот в близост до природата.



Кътина е едно от най-живописните места северно от София – с каньона, реките, водопадите и гледките към Стара планина. Средната цена на имотите достига 160 632 евро според данните от имотните портали. Купувачите са предимно млади семейства, които работят в София. Търсят се къщи с двор, парцели за строеж и по-рядко реновирани имоти.



В Локорско, което е близо до София и до него има градски транспорт, средната цена на имотите достига около 766 179 лв. според Imoti.com. Предлагат самостоятелни къщи или етажи, както и парцели за жилищно строителство и инвестиционни проекти.



В Негован средната цена на имотите достига 771 526 лв. според Imoti.com. То е привлекателно както за млади семейства, така и за предприемачи, които виждат потенциал в индустриалните зони и логистичните площи. Негован е с добра инфраструктура, близо е до големи пътни артерии и има възможност за развитие на малък бизнес.



Кубратово е само на 9 км от центъра на София, а с средната цена на имотите е около 369 222 лв. според Imoti.com, което го прави едно от най-достъпните места в северния пояс. Там се предлагат къщи на един или два етажа, по-стари имоти за ремонт и множество парцели за жилищно строителство.



В истинска имотна звезда се превръща Драгичево - село, което доскоро бе в сянката на големите баровски дестинации като Бистрица, Панчарево и Лозен.



Разположено на входа на столицата откъм "Люлин“, с пряка връзка към АМ "Струма“, Драгичево е на една ръка разстояние от София, но далече от шума на големия град. Средната цена достига 215 967 евро по данни на Imot.bg. Купувачите са семейства от София, хора, които се местят от "Люлин“ и инвеститори, които гледат на селото като на новия западен фронт на имотния бум.



Село Мрамор вече е една от най-горещите точки на имотната карта около столицата. Средната цена на парцелите за строеж достига 720 058 евро, със средна цена на квадратен метър около 289 евро. Къщите, които само преди десетилетие струваха колкото двустаен апартамент в "Люлин“, днес се продават между 310 000 и 420 000 евро.



Волуяк също вече не е периферията на столицата, а една от най-динамичните точки на имотната карта. Селото, което доскоро беше тихо и почти незабележимо, днес се превръща в територия на активни сделки, ново строителство и засилен инвеститорски интерес.



Близостта до София, инфраструктурните връзки и наличието на свободни терени го превръщат в естествено продължение на града. Предлагат се както големи парцели за строителство, така и готови къщи, реновирани имоти и нови проекти. Цените на парцелите варират между 80 и 120 евро/кв.м, като най-атрактивните терени – близо до главните пътища или с панорама достигат и по-високи стойности.



В периферията на Пловдив няколко са най-предпочитаните места за покупка на имоти. Класация в социалната мрежа, направена след гласуване на потребители, нарежда на първо място Марково, което отдавна е наричано пловдивския Бевърли Хилс. То е само на 3,5 км от Пловдив, но има благоприятния планински климат на Родопите. В по-високата си част предлага страхотна гледка към Пловдив. Инвестициите в имоти там бележат истински бум.



В Родопската яка друго много предпочитано място е Белащица, където през последните години изникнаха стотици нови къщи и комплекси, а в момента живеят по постоянен адрес повече от 3000 души.



Голям хит напоследък е Гълъбово, където цените се конкурират с тези в Марково и Белащица, но все още не е толкова презастроено. Предпочитани от новите селяни са Първенец, Брестник, Ягодово, Труд, Войводиново, Брестовица, Скутаре, Катуница.



За хората, които обичат земеделието и искат да си имат зеленчукова и овощна градина в двора, са подходящи селата към северната индустриална зона и район "Тракия“ – освен Ягодово и Крумово и Катуница, както и населените места в община "Марица“ – Радиново, Граф Игнатиево, Царацово. До много от тях има и директни линии на градския транспорт.



Най-популярните и скъпи локации за покупка на селска къща около Варна са Приселци, Близнаци, Здравец, Бенковски, Звездица, Кичево и Осеново.



Към тях може да бъдат добавени вилните зони Траката, Евксиноград, Ален мак, Манастирски рид. В села на разстояние 35-40 км или повече от морската столица има имоти на по-ниски цени и те също са популярни за семейно жилище или вила.



Купувачите търсят къщи с дневни с площ над 35-40 кв. м, три и повече спални с възможност една от тях да бъде кабинет. За отоплението през зимата най-често избират котел, камина и водна риза, като някои искат и фотоволтаици, за да ползват слънчевата светлина.



Cpeдният цeнoви диaпaзoн нa ceлcĸитe имoти в paйoнa нa Bapнa ce движи мeждy 100-120 xиляди eвpo. Цeнитe нa няĸoи имoти дocтигaт дopи дo 520 xиляди eвpo, но това са пo-cĸopo изĸлючeния - cтaвa въпpoc зa ĸъщи c гoлямa плoщ, oбзaвeдeни c виcoĸ ĸлac oбopyдвaнe и c мнoгo yдoбcтвa, казват брокери.