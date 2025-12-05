ЗАРЕЖДАНЕ...
|Елисавета Белобрадова връчи на Росен Желязков собствената му оставка
"Тази процедура е, за да може протестиращите граждани да видят как премиерът Желязков вижда най-накрая какво те искат от него. Това може да не е негова вина, но хората искат Пеевски се спре да притиска това правителство", каза Белобрадова.
"Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа, ще стигнем около 3% растеж и може би ще сме на второ място в Европа по растеж. За следващата година по макроикономическа прогноза ще има висок прогнозен БВП, безработицата трайно намалява", каза Желязков в отговор на въпрос, поставен от Богдан Богданов от ПГ "Продължаваме промяната-Демократична България“. Богданов попита: "Кога възнамерява да подаде оставка?"
"Фокус" припомня, че днес заседанието на парламента започна с блицконтрол.
