Експерти: Еврото ще дойде в България, но цените ще се повишат. Няма да е приятно да видим наполовина банковите си сметки
Автор: ИА Фокус 19:57Коментари (0)191
Оставката на правителството няма как да повлияе на влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 година. Около тази теза се обединиха в предаването "Брюксел 1" бившият евродепутат Петър Витанов и Петко Петков - изп.-директор на "Галъп Интернешънъл Болкан". 

"Пътят към еврозоната на мен ми се струва трасиран. Още повече, че една оставка не предполага ново правителство. Напротив, правителството продължава да изпълнява своите задължения. Тече конституционна процедура, която може да отнеме месец-два, дори три. Така че този опит на управляващите да избягат от отговорност във връзка с предстоящите събития по влизане на България в Еврозоната ми се струват несъстоятелни по отношение на бюджета. Министрите продължават да бъдат министри до назначаване на служебно правителство", каза Витанов. 

"Процесът е необратим и ЕК се изказа, че влизането ни в еврозоната е сигурно и процедурата е приключена. Изпълнили сме критериите. То няма и процедура, по която да се върнем назад... Българската конституция е създала доста добра рамка - дори когато нямаме правителство и сме в ход на политическа криза или предсрочни парламентарни избори, държавата върви, има си рамка, която се следва", заяви Петков.

Според него политиците се опитват да разказват, че настъпва някакъв катаклизъм на земята сега и след нас ще бъде потоп.

"Те трябва да се върнат отново в политическото и да разговарят със себе си и и да се опитат да направят най-доброто", посочи специалистът. 

"На 1 януари действително се чака допълнително повишаване на цените, може би социално недоволство - чисто емоционално и психологически, когато хората видят наполовина банковите си сметки, чувството няма да е особено приятно", каза още бившият евродепутат.

Витанов се аргументира: "Няма държава, в която преминаването към еврото да не е минала съвсем без сътресения. Винаги има корекция в цените, винаги има някаква форма на инфлация. Да, ние в известна степен изконсумирахме част от тези негативи предварително. Но вие виждате как се увеличават цени на стоки и на услуги и аз очаквам това да продължи".  

Хората имат усещането, че са лъгани относно данните за инфлация, които се подават от отговорните институции, посочи социологът Петко Петков.

"Има доста сериозна пропаст между това, което си представя обществото и това, което виждаме от екраните. За всеки инфлацията се усеща по различен начин. Но не прави добро впечатление, че цените се различават много драстично от тези в европейски държави. Доста от българите посещават различни държави и могат да сравняват реално цените и доста лесно се прави констатацията, че в България е по-скъпо. И това няма как да бъде притъпено със статистика на НСИ да речем", обобщи той.


