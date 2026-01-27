ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт за ало измамите: Най-често използваните сценарии остават т.нар. шокови обаждания
Най-често използваните сценарии остават т.нар. шокови обаждания – представяне за полицейска операция, искане на пари за "освобождаване“ на роднина след тежко ПТП със смъртен случай или за получаване на пратка. Основната цел на тези измами продължават да бъдат възрастните хора, особено на фиксирани телефонни номера.
По думите на Падинкова, характерно за всички класически телефонни измами е, че не се извършват от територията на България. През последните месеци се наблюдава активизация и на измами, организирани от колцентрове в чужбина, при които се използва технология за манипулиране на телефонни номера. На екрана на жертвата се изписва непознат български номер, а обаждащият се говори на български, често с източнославянски акцент.
"Измамниците се представят за служители на централна банка и твърдят, че някой с фалшиво пълномощно се опитва да изтегли кредит от името на жертвата. Под предлог, че предотвратяват изтичане на лични и банкови данни, те искат информация за банкови сметки и скорошни посещения при нотариус“, обясни Падинкова.
След период на спад, полицията отново отчита ръст на случаите на телефонни измами. Активност се наблюдава и в населени места като Ветово, Горна Оряховица, Павликени, Камен и Левски. По думите на експерти това е "занаят“ за хора от затворени социални групи, като престъпленията срещу български граждани често се извършват от територията на Румъния, с използване на румънски и български предплатени SIM карти.
"Румъния е удобна, защото е близо и създава усещане за комфорт у извършителите – те не извършват престъпления срещу местни граждани. Основно се задържат т.нар. мулета – хората, които пренасят парите през граница“, каза още Падинкова. Тя подчерта, че при своевременно подаден сигнал полицията не само успява да задържи мулетата, но и да спаси парите на жертвите.
Телефонните измами са сред най-трудните за разкриване престъпления, тъй като се извършват дистанционно, а използваните телефони и SIM карти често се унищожават веднага след това. Има и случаи, в които жертвите са толкова заблудени, че сами транспортират парите си до границата със северната ни съседка.
Успехът на измамите се дължи основно на силния психологически натиск – представяне за авторитетна фигура (полицай, прокурор, лекар, адвокат), съобщаване на тревожна новина, внушаване на страх и спешност, както и настояване "всичко да се пази в тайна“.
Падинкова коментира и т.нар. романтични измами в интернет. "Когато си самотен и търсиш внимание онлайн, трябва да знаеш, че всеки може да се представи за какъвто пожелае. В крайна сметка винаги се стига до пари“, посочи тя. По думите ѝ много жертви отказват да повярват, че са измамени, и дори настояват да продължат контактите си с измамника. "Хората са самотни и понякога са готови да плащат за любов“, допълни тя.
