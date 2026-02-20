ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерт по национална сигурност: Ивайло Калушев е постъпил като истински агент на контраразузнаването
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:10Коментари (0)3033
©
Специалистът по национална сигурност от Академия на МВР Галина Гайдарова заяви в подкаста "Дискусионен форум“, че трагичният случай край Петрохан представлява показна екзекуция на лица, свързани със службите, а не ритуално самоубийство, както се лансира в публичното пространство.

Гайдарова, която е дъщеря на полк. Илия Гайдаров - един от последните заместник-директори на Националното разузнаване, изрази категорично мнение, че става дума за ликвидирана оперативна клетка, вероятно свързана с контрол върху трафик по т.нар. балкански път.

По думите ѝ убийствата са извършени от професионалисти, а пожарът на мястото вероятно е бил предизвикан умишлено, за да изведе жертвите навън, където да бъдат ликвидирани.

"Още от първия ден за мен е ясно, че това е показна екзекуция на хора, които са вършили определена работа там“, заяви тя. Според нея е възможно те да са контролирали канал за трафик на наркотици, оръжия и хора по маршрута от Турция към Сърбия - трасе, известно още от времето на социализма.

Гайдарова припомни, че малко преди инцидента в Сърбия са били задържани стотици килограми кокаин, а в Северна Македония - десетки тонове марихуана, което според нея може да е свързано с действията на ликвидираната група.

Водещият цитира публикации, според които Ивайло Калушев е бил сътрудник на ДАНС. Гайдарова заяви, че има обстоятелства, които я навеждат на подобно заключение.

"Ивайло Калушев е постъпил като истински агент на контраразузнаването", на мнение е тя.

Като аргумент тя посочи завещанието, което Калушев е оставил на две момчета – Александър и Николай. Според нея подобен акт е характерен за хора, работещи в рискова среда.

"Служителите на тези служби често оставят инструкции или уреждат наследствени въпроси предварително. Това показва, че той е имал представа за възможния риск“, коментира тя.

Гайдарова постави под съмнение и разпространяваните кадри, които според официалната версия създават впечатление за ритуални действия. По думите ѝ заснетото по-скоро показва физзарядка, а не религиозен ритуал.

Тя определи като "грозно“ опитите на институциите да внушат вина на загиналите, вместо да търсят извършителите. Според нея твърденията за секти и други спекулативни версии целят отклоняване на вниманието.

"Това са хора със стабилна психика. Тезата, че един от тях е убил останалите и след това се е самоубил, не издържа логически“, заяви експертът.

Според Гайдарова случаят е свързан със значителни финансови интереси. Ако групата е провалила канал за трафик, това би могло да мотивира засегнати структури да предприемат ликвидация.

"Ако благодарение на тяхната дейност някой е загубил много пари, реакцията може да бъде безкомпромисна“, подчерта тя.

По думите ѝ в подобни операции често се използва прикритие – в случая легенда за "рейнджъри“, което да обяснява присъствието на въоръжени лица в района.

Гайдарова съобщи, че е публикувала критичен коментар в социалните мрежи, тъй като според нея вместо да разкрият извършителите и да установят кой е разрушил оперативната клетка, службите се фокусират върху версии, уронващи паметта на загиналите.

Тя постави и въпроса защо разследването се е забавило седмици, както и защо се поддържа теза за ритуално самоубийство при наличието на данни за смърт от огнестрелни рани.

Случаят продължава да предизвиква обществен интерес, като към момента официалните институции не са излезли с окончателно заключение по разследването.


Още по темата: общо новини по темата: 244
20.02.2026 »
20.02.2026 »
19.02.2026 »
19.02.2026 »
19.02.2026 »
19.02.2026 »
предишна страница [ 1/41 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Съдът решава дали да освободи предсрочно Брендо
08:07 / 20.02.2026
Андрей Гюров с първа ключова среща
08:07 / 20.02.2026
Рязко застудява, започват повсеместни валежи
08:10 / 20.02.2026
Експерти: България не съществуваше на картата на много чуждестран...
22:11 / 19.02.2026
Ако работодателят забави заплатите два последователни месеца, тов...
22:36 / 19.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
09:50 / 18.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Футбол - други
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Властта се зае с казуса "Кроношпан" във Велико Търново
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: