ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Експерт от НАП: Установихме 291% увеличение на цените във фризьорски салон
Най-фрапиращият пример, попаднал в последната справка на НАП, е от фризьорски салон в Бургас. Там цената на боядисването на коса била повишена с 291%, посочи Митова. По думите ѝ, макар точната стара цена да не е била обявена, изчисленията показват значително поскъпване.
Анна Митова подчерта, че законът ясно дефинира допустимите икономически фактори за повишение на цените.
"Те са фиксирани в Закона за въвеждане на еврото – това са повишаване на минималната работна заплата, увеличение на цените на ток, вода, борсови цени и горива“, обясни тя.
Според НАП лични решения за рязко увеличаване на възнагражденията не може автоматично да оправдаят скок на цените. "Когато говорим за повишение от близо 300%, очевидно няма как увеличение на минималната работна заплата с много по-малък процент да бъде достатъчно основание“, каза Митова.
От НАП са категорични, че в условията на пазарна икономика институциите не могат да задължат търговците да намалят цените си.
"Държавата няма как да се намеси в ценообразуването и да задължи търговец да оперира на определена цена“, заяви Митова.
Тя обаче уточни, че некоректното поведение подлежи на санкции. Първоначалните глоби, които НАП налага, са в минимален размер – около 2600 евро, когато става въпрос за първо нарушение. "Не искаме да репресираме бизнеса“, категорична е Митова.
При продължаващо некоректно поведение на ход е и Комисията за защита на потребителите. "Тя може да издаде предписания, а ако те не бъдат изпълнени, санкциите може да стигнат до 102 хиляди евро“, уточни директорът "Комуникации“ в НАП.
Проверките обхващат и общински и държавни субекти. "Прилагаме закона еднакво – независимо дали става въпрос за частна фирма, общинска или държавна институция“, каза Митова.
Тя съобщи за издадени актове срещу общински фирми, включително за завишени цени за гробни места и наеми на зали. "Имаме четири акта към такива институции и едно вече издадено наказателно постановление за около 2600 евро“, посочи тя.
По данни на НАП до момента са извършени над 3100 проверки. "Имаме 177 акта, което означава, че нарушенията са под 10% от всички проверки“, отчете Митова. Издадените наказателни постановления към момента са 48 на стойност около 125 хиляди евро, като се очаква в следващите дни сумата да нарасне до 350 хиляди евро.
Най-много нарушения са установени при хранителните продукти. "Около 87% от актовете са за повишение на цените на хранителни стоки“, каза Митова.
Санкции има още за ресторанти и барове, салони за красота, фитнеси, паркинги, автомивки и аптеки. "Имаме 12 акта за ресторанти и барове, 14 за паркинги, 20 за фитнеси и 14 за салони за красота“, изброи тя.
Проверките често започват със сигнал от граждани и включват т.нар. "таен клиент“. "Колегите от фискален контрол влизат небрандирани, правят контролна покупка и използват касовия бон като доказателство“, обясни Митова.
След това търговецът има петдневен срок да представи обосновка за повишението.
Анна Митова подчерта и значението на избора на потребителите. "Освен институциите, които са коректив, има и избора на потребителя. Ако една услуга е поскъпнала с 300% и няма обективна причина, хората могат просто да я заменят с друга“, каза тя.
По думите ѝ именно комбинацията от контрол, санкции и информиран избор е ключът към ограничаване на спекулативното повишаване на цените в преходния период към еврото.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1805
|предишна страница [ 1/301 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Д-р Брънзалов: Размерът на потребителската такса е подигравка с л...
09:14 / 19.01.2026
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3...
08:42 / 19.01.2026
Джартов: При пожар в жилищни сгради по-безопасно е хората да оста...
08:43 / 19.01.2026
Празник е! Не носете дрехи в този цвят, за да не внесете тъга в ж...
08:36 / 19.01.2026
Мразовит понеделник: Жълт код за студ
08:36 / 19.01.2026
Паметниците на културата могат да бъдат съхранявани дългосрочно ч...
23:00 / 18.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS