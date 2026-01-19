ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт от НАП: Установихме 291% увеличение на цените във фризьорски салон
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:58
©
В 19-ия ден от въвеждането на еврото в България Националната агенция за приходите отчита сериозни, но все още ограничени като дял нарушения при ценообразуването. Това заяви директорът "Комуникации“ в НАП Анна Митова в студиото на "Здравей, България“ по NOVA, където представи обобщение на проверките и най-драстичните случаи до момента.

Най-фрапиращият пример, попаднал в последната справка на НАП, е от фризьорски салон в Бургас. Там цената на боядисването на коса била повишена с 291%, посочи Митова. По думите ѝ, макар точната стара цена да не е била обявена, изчисленията показват значително поскъпване. 

Анна Митова подчерта, че законът ясно дефинира допустимите икономически фактори за повишение на цените.

"Те са фиксирани в Закона за въвеждане на еврото – това са повишаване на минималната работна заплата, увеличение на цените на ток, вода, борсови цени и горива“, обясни тя.

Според НАП лични решения за рязко увеличаване на възнагражденията не може автоматично да оправдаят скок на цените. "Когато говорим за повишение от близо 300%, очевидно няма как увеличение на минималната работна заплата с много по-малък процент да бъде достатъчно основание“, каза Митова.

От НАП са категорични, че в условията на пазарна икономика институциите не могат да задължат търговците да намалят цените си.

"Държавата няма как да се намеси в ценообразуването и да задължи търговец да оперира на определена цена“, заяви Митова.

Тя обаче уточни, че некоректното поведение подлежи на санкции.  Първоначалните глоби, които НАП налага, са в минимален размер – около 2600 евро, когато става въпрос за първо нарушение. "Не искаме да репресираме бизнеса“, категорична е Митова.

При продължаващо некоректно поведение на ход е и Комисията за защита на потребителите. "Тя може да издаде предписания, а ако те не бъдат изпълнени, санкциите може да стигнат до 102 хиляди евро“, уточни директорът "Комуникации“ в НАП.

Проверките обхващат и общински и държавни субекти. "Прилагаме закона еднакво – независимо дали става въпрос за частна фирма, общинска или държавна институция“, каза Митова.

Тя съобщи за издадени актове срещу общински фирми, включително за завишени цени за гробни места и наеми на зали. "Имаме четири акта към такива институции и едно вече издадено наказателно постановление за около 2600 евро“, посочи тя.

По данни на НАП до момента са извършени над 3100 проверки. "Имаме 177 акта, което означава, че нарушенията са под 10% от всички проверки“, отчете Митова. Издадените наказателни постановления към момента са 48 на стойност около 125 хиляди евро, като се очаква в следващите дни сумата да нарасне до 350 хиляди евро.

Най-много нарушения са установени при хранителните продукти. "Около 87% от актовете са за повишение на цените на хранителни стоки“, каза Митова.

Санкции има още за ресторанти и барове, салони за красота, фитнеси, паркинги, автомивки и аптеки. "Имаме 12 акта за ресторанти и барове, 14 за паркинги, 20 за фитнеси и 14 за салони за красота“, изброи тя.

Проверките често започват със сигнал от граждани и включват т.нар. "таен клиент“. "Колегите от фискален контрол влизат небрандирани, правят контролна покупка и използват касовия бон като доказателство“, обясни Митова.

След това търговецът има петдневен срок да представи обосновка за повишението.

Анна Митова подчерта и значението на избора на потребителите. "Освен институциите, които са коректив, има и избора на потребителя. Ако една услуга е поскъпнала с 300% и няма обективна причина, хората могат просто да я заменят с друга“, каза тя.

По думите ѝ именно комбинацията от контрол, санкции и информиран избор е ключът към ограничаване на спекулативното повишаване на цените в преходния период към еврото.


