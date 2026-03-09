Рисковете за България от разширяващия се конфликт в Близкия изток към момента са ограничени и няма основания за паника. Това заяви експертът по национална сигурност и преподавател във Военната академия доц. Георги Цветков пред bTV."За момента рисковете са приемливи, на приемливо равнище. Няма условия за създаване на паника или усещане за непосредствена военна заплаха“, посочи той.По думите му нищо от случващото се в момента не създава пряк риск за страната.Според експерта сигурността на страната се гарантира не само от географското разстояние до конфликта, но и от съюзническите системи за отбрана."Имаме разположени елементи от съюзната система за противоракетна отбрана в Румъния, които по изрично българско настояване още през 2011 г. покриват и България“, обясни той.Освен това евентуална ракета към България би трябвало да премине през територията на Турция."Една такава ракета би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е допълнително защитено със съюзни системи "Пейтриът“, уточни Цветков.Той допълни, че в Източното Средиземноморие има засилено военно присъствие на съюзници, включително Великобритания, Франция и САЩ.Според Цветков искането за допълнителни системи за сигурност около България има и психологически елемент."Причината е главно, ако щете, психологическа – за допълнително успокоение“, каза той.По думите му присъствието на американски самолети на летище София е породило погрешно усещане, че България има ключова роля в операцията в региона."Създаде се усещането едва ли не, че България е основен фактор в провеждането на тази операция. Всъщност нищо не говори нещо подобно“, отбеляза Цветков.Експертът призна, че модернизацията на армията е изостанала заради дългогодишно недофинансиране."Имаме един период от 30 години, който е пропуснат. Всички знаем, че имаше упорито неглижиране“, заяви той.Въпреки това вече има започнали проекти за модернизация: "От 2024 г. сме част от програмата на Бундесвера за поръчка на противовъздушни системи IRIS-T“.Според него доставката на нови радари и системи за противовъздушна отбрана трябва да започне скоро.По отношение на новите технологии във войната, включително дроновете, Цветков подчерта, че никоя държава не може да гарантира пълна защита.По отношение на евентуална нова мигрантска криза експертът смята, че не се очаква мащабна бежанска вълна към Европа, подобна на тази след войната в Сирия.Според него Турция вероятно ще контролира строго евентуалното преминаване на население от Иран към своята територия.