Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие

© На 29 август в курорта Свети Влас ще се проведе церемония за връчване на годишни награди Black Sea Lifestyle Awards 2025, в която ще бъдат отличени най-успешните компании и общини в Черноморския регион.



"Около 3% е ръстът от туристи по Черноморието, който се забелязва тази година, въпреки негативните коментари, които бяха и за този сезон, че няма да е успешен, но Слава на Бога всичко върви по план. До края на сезона има още време, разбира се". Това каза пред БНР Патриция Кирилова, организатор на събитието:



"Очакваме резултатите по-късно, след месец може би ще бъде ясно какъв е резултатът от сезона, но като гледам, докато постоянно съм в движение в тези райони, има туристи, естествено повечето са украински коли, които забелязвам, но това пак спасява сезона и виждаме, че върви добре засега".



"Традиционно поляците пак са голям брой туристи", допълни още организаторът на годишните награди Black Sea Lifestyle Awards 2025:



"Според експерти има връщане на туристическите пазари от Германия и от Западна Европа, а миналата година нямаше такъв резултат, тоест възвръщане на тези туристи постепенно, въпреки близостта на войната в Украйна, която е близо до Черно море".