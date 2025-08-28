ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
"Около 3% е ръстът от туристи по Черноморието, който се забелязва тази година, въпреки негативните коментари, които бяха и за този сезон, че няма да е успешен, но Слава на Бога всичко върви по план. До края на сезона има още време, разбира се". Това каза пред БНР Патриция Кирилова, организатор на събитието:
"Очакваме резултатите по-късно, след месец може би ще бъде ясно какъв е резултатът от сезона, но като гледам, докато постоянно съм в движение в тези райони, има туристи, естествено повечето са украински коли, които забелязвам, но това пак спасява сезона и виждаме, че върви добре засега".
"Традиционно поляците пак са голям брой туристи", допълни още организаторът на годишните награди Black Sea Lifestyle Awards 2025:
"Според експерти има връщане на туристическите пазари от Германия и от Западна Европа, а миналата година нямаше такъв резултат, тоест възвръщане на тези туристи постепенно, въпреки близостта на войната в Украйна, която е близо до Черно море".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 729
|предишна страница [ 1/122 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: Времето се разваля след 9 септември
10:14 / 28.08.2025
Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
09:55 / 28.08.2025
Омбудсманът и НОИ стартират кампания "Пенсиите в евро"
09:55 / 28.08.2025
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от такса за преглед
09:56 / 28.08.2025
Минчева: Не бива да се допуска голям дял от работещите да остават...
09:18 / 28.08.2025
Яйцата поскъпват
09:21 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS