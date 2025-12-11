Експерт: Сретен Йосич остава риск за България, след като сръбският съд го остави почти до края на присъдата му

© Сръбският мафиотски бос Сретен Йосич, известен като "Йоца Амстердам“ или "Краля на кокаина“, беше освободен от затвора в Белград два месеца предсрочно. Апелативният съд в Сърбия постанови условното предсрочно освобождаване на 63-годишния Йосич, като решението включва задължителен период на наблюдение до края на февруари 2026 г., през който той не трябва да извършва престъпления.



Йосич изтърпяваше присъда от 15 години за подбудителство на убийството на Горан Марянович – Гокси Бомбаш, извършено през 1995 г. През 2009 г. той беше арестуван и по подозрение за участие в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич, но беше оправдан.



Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията коментира пред БНТ:



"Трудно е да се влезе в главата на Йосич и да се предвиди какво би направил. Самият факт, че сръбският съд го остави почти до края на присъдата му, показва, че той се смята за криминален авторитет, свързан с рискове както за Сърбия, така и за България.“



Историята на Йосич е тясно свързана с България. През 80-те години той бяга в Амстердам, където изгражда мащабна мрежа за наркотрафик и става известен с насилие, корупция и връзки с балканската мафия. През 90-те, когато е издирван от властите в Нидерландия, пребивава основно в България с паспорт под чуждо име.



В този период апелативният съд в Амстердам го осъжда задочно за стрелба по полицай. Йосич е издирван за убийства и в Сърбия, а през 2001 г. Интерпол издава червена бюлетина за неговото задържане.



Той е арестуван у нас през 2002 г. при операция на антимафиотите от МВР и предаден на Нидерландия. Йосич лежи в затвора Вухт край Амстердам до март 2006 г., след което е екстрадиран в Сърбия и съден за две убийства.



Тихомир Безлов припомня:



"Пред съда Йосич твърди, че се ползва от протекции на българските служби, което тогавашният главен секретар Бойко Борисов отрича. През 2009 г. проверка в Националното разузнаване установи, че тези твърдения не отговарят на истината.“



След ареста на Йосич в България Борисов започва да се движи с постоянна засилена охрана.