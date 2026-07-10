Българските производители отчитат добра и благоприятна реколта, но секторът продължава да се бори с хронична липса на работна ръка, проблеми с напояването и несправедливи пазарни условия. Представителите на Браншова камара "Плодове и зеленчуци“ настояват пред институциите за спешни административни и законодателни промени, които да стимулират родното производство, без да изискват сериозен финансов ресурс от страна на държавата.

Настоящият сезон се развива благоприятно за земеделците и осигурява богата продукция, като изключение прави единствено част от черешовата реколта, която е претърпяла щети заради измръзване. Наличието на по-големи обеми родни плодове и зеленчуци на пазара традиционно регулира сектора и осигурява по-достъпни крайни цени и по-богат избор за купувачите. Според браншовата организация обаче това понижение в крайната стойност много често се случва изцяло за сметка на самите земеделски производители.

Професионалното производство на плодове и зеленчуци привлича все по-малко хора, което свива мащабите на сектора. Основните пречки пред неговото нормално развитие включват системния недостиг на вода за напояване и прогресивно намаляващата работна ръка, включително критичната липса на квалифицирани кадри като агрономи, технолози и механизатори. Сериозни затруднения се наблюдават и при реализацията на готовата продукция, където липсват развити кооперативи и работещи къси вериги за доставки.

Браншът вече е изпратил до релевантните институции пакет от конкретни предложения, които могат да бъдат внедрени в кратък срок. Представителите на камарата очакват бързи действия, тъй като управляващите разполагат със сериозно мнозинство за гласуване на нужните промени. Исканите мерки не натоварват държавния бюджет и изискват единствено проява на политическа воля.

Разликите между изкупните стойности от полето и цените по щандовете в търговската мрежа остават необяснимо високи.

Аз лично видях малини, които от полето бяха между 5 и 7, а в една от веригите – 16 евро за килограм споделя пред БНТ Светлана Орманова, съветник на Браншова камара "Плодове и зеленчуци“.

От Браншова камара "Плодове и зеленчуци“ са категорични, че при едно справедливо разпределение по веригата по-голямата част от приходите задължително трябва да остава при самия производител.