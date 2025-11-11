Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро

© Европейската централна банка (ЕЦБ) разработва дигитално евро, което ще позволи на гражданите на еврозоната да използват сигурна и напълно европейска форма на пари – дигитален еквивалент на кеша. Новата валута няма да замени наличните средства, а ще ги допълни, като осигури повече независимост и избор при разплащанията.



Проектът в момента е във фазата на техническа подготовка, а пълната му оперативна готовност се очаква до 2029 г. Пилотни тестове могат да започнат още през 2027 г., съобщи Алесандро Джованини, съветник на директора на проекта "Дигитално евро“ в ЕЦБ, по време на среща с журналисти във Франкфурт.



"Все още не сме взели решение за издаване на дигиталното евро. Това е подготвителен етап, който ще гарантира, че когато дойде моментът, ще сме напълно готови“, уточни Джованини, цитиран от БТА.



В основата на системата ще стои Digital Euro Access Number (DEAN) – уникален идентификатор за всеки потребител, който ще функционира независимо от банката, обслужваща сметката. "Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така утре ще имате DEAN за достъп до дигиталното евро“, обясни експертът.



Този механизъм ще гарантира достъп до средствата дори при кибератака или срив на конкретна банка, чрез функция за автоматично прехвърляне към друга институция без загуба на средства.



Дискутираният лимит за дигиталните портфейли е 3 000 евро – сумата, която може да се държи едновременно, а не таван на трансакциите. Системата ще предлага "автоматично презареждане“, като при харчене на част от сумата портфейлът ще се попълва до максимума.



"Идеята не е хората да прехвърлят всичките си спестявания в дигитално евро, а да имат достатъчно за ежедневни разплащания, както днес държат ограничена сума в кеш“, добави Джованини.



За бизнеса ще има механизъм за автоматично сетълмент – дигиталните плащания ще се превеждат незабавно в обичайните банкови сметки, за да се избегне концентрация на големи обеми средства.



Дигиталното евро ще предлага два режима за потребителите:



Онлайн портфейл – свързан с банковата сметка, за ежедневни плащания с автоматично презареждане.



Офлайн портфейл – "предзаредена“ сума на мобилното устройство, използваема без интернет, подобно на кеш.



При офлайн плащанията загубата на телефона означава загуба на сумата, както при загуба на банкноти.



ЕЦБ уверява, че няма да има достъп до личните или транзакционните данни на потребителите. Инфраструктурата Digital Euro Service Platform (DESP) ще разполага с три независими центъра в еврозоната за непрекъсната работа дори при локален срив или кибератака.



"Ще имаме най-високите стандарти за сигурност и поверителност. Дигиталното евро няма да е инструмент за наблюдение, а за доверие“, подчерта Джованини.



Европейски суверенитет в плащанията



Системата ще се базира на съществуващата инфраструктура за моментни плащания TIPS, която позволява трансакции в рамките на секунди. Целта е дигиталното евро да допълва настоящите решения, осигурявайки европейски суверенитет в дигиталните плащания.



"Дори ако никога не използвате дигиталното евро, само неговото съществуване ще ви даде повече сигурност и избор. Частните оператори ще трябва да предлагат по-добри услуги, за да бъдат конкурентни“, завърши експертът.



ЕЦБ вече работи с Европейската комисия и националните централни банки за изготвяне на законовата рамка, която ще подкрепи въвеждането на новата валута.