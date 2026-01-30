ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт: "Автомобилна администрация" е дълбоко вредна за нашето здраве
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:22Коментари (0)73
© Bulgaria ON AIR
През последната седмица станахме свидетели на множество инциденти заради хлъзгави участъци в страната. Трагедия след трагедия на пътя, включително такава на пътя убиец край Телиш. 

"Понятия като черен лед и бял лед има само в България. Има заледени и незаледени участъци. Ние попадаме в категорията на първите. Някой свърза ли се с поддържащата фирма на този участък в Телиш? Някой контролира ли задълженията ѝ по договора", изтъкна пред Bulgaria ON AIR Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

По думите му е престъпление е да не очакваш, че предстои застудяване и да не минаваш да обработиш участъците.

Как да си почистваме пътищата през зимата

"Няма система за поддържка и почистване на българските пътища. Още говорим за опесъчаване, за сол. Това е начин за изписване на повече пари", подчерта Георгиев и даде пример с Германия, където се справят с почистването на пътищата през зимата посредством специален химикал.

"По-лесно е да кажем, че машината е минала 10 пъти да опесъчи, а тя е минала два пъти, ако изобщо е минала. Химикалът е по-скъп, но операциите икономисват - с него се минава 1-2 пъти", разясни гостът.

Автомобилният експерт посочи, че всичко се стоварва на главата на шофьорите, които трябва да бъдат "слаломисти, факири и много гъвкави". 

Това е въпрос на оцеляване. Ако този водач е излязъл по-добре обучен и е взел допълнителни часове за управление в зимни условия, дори да се получи някъде заледено, той ще знае формулата за излизане от ситуацията, на мнение е Красимир Георгиев.

Експертът изброи правилата зад волана през зимата

Подготовката на автомобила

– отоплителната система да работи

– да сме заредили казанчето със зимна течност за чистачки

– да сменим чистачките, за да имаме по-добра видимост

– поне 30 метра дистанция

– "гумите трябва да са зимни, нашите умници са записали, че трябва да имат 4 мм грайфер"

Да заложим ли спокойно на всесезонните гуми?

Според експерта има съвременни всесезонните гуми, които са подходящи, но самият той не е привърженик на използването на такива.

Вместо да карате 4 години със зимни и летни, не е по-добре да карате две години с всесезонни, смята Георгиев.

Как трябва да се шофира по заледени и мокри пътища? 

"Когато на таблото се появи снежинка, е нормално да отнемем педала на газта. Не бива да се предприемат резки завивания, рязко подаване на газ, рязко използване на спирачката. При висока скорост преминаването на по-ниска предавка задължително ще поднесе автомобила", подчерта събеседникът.

Упреци към държавата

"Автомобилна администрация" е дълбоко вредна за нашето здраве. Тя обезсмисли дигитализацията. Часовете трябва да се отразяват дигитално. В една алинея се казва, че може да се отразяват ръчно при технически проблем. Не по-малко от 30% от фирмите отразяват 100% ръчно часовете - няма санкции", настоя Георгиев. 

"Подаваме сигнали, те остават глас в пустинята. Тях ги интересуват само паричните знаци", каза още гостът.


