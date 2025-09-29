Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.

© NOVA NEWS Държавата прибира 50% от изработеното от нас и това е прекалено. Митът за ниските данъци е разбит. Данъците ни са сравними с другите европейски държави и искането на МВФ за преминаване към прогресивна данъчна скала не е правилно, не трябва да се приема от парламента. Това каза експерт счетоводителят и преподавател по данъчно право Пламен Донев пред NOVA NEWS.



"Ние нямаме нужда от смяна на данъчната система, защото имаме по-голяма тежест на косвеното облагане и това стимулира инвестициите. Неравенствата трябва да се адресират през мерки на социалната система, а не на данъчната", заяви Донев.



Експертът изчисли в ефира на предаването колко точно взима държавата от общото изработено на един работник като в сметката включи личния ни данък, осигуровките, ДДС потреблението, акциз и местните данъци и такси. За основа е избрана заплата от 2580 лв.



"Това е средната работна брутна заплата за цялата страна, сумата е закръглена до десетици лева, за да получим нетна заплата от 2000 лв. и да работим с цели числа. Важно е да знаем, че нямаме навик да работим с медианен доход, а работим със среден. Това означава, че взимаме общата сума на всички заплати в държавата и ги делим на общия брой работници. Това е изкривяване, защото има едни 50 човека, които имат 1 000 000 лв. заплата. Медианният доход дава точно колко е по средата заплатата, а тя винаги е по-ниска от средната."



Въпреки че заплатата, приета за основа, е брутно 2580 лв., а нетната 2000 лв., всъщност разходът на работодателите е по-висок - 3070 лв.



"Разликата идва от осигуровките за сметка на работодателя. Общите разходи, които фирмата прави за тях са с 53% над чистата сума, която получават. В нашия пример нетната ни заплата е 2000 лв., а общия разход за работодателя е 3070 лв. Ние сме изработили 3070 лв., а получаваме 2000 лв.", обясни Донев.



Така простата сметка показва, че като се сметне общата сума, която работодателят дава, изчислят се данъкът личен доход и осигуровките, държавата прибира точно 1070 лв.



"Частта данък общ доход плюс осигуровки. Общо 1070 лв. Данък общ доход е за сметка на лицето, той се приспада от общата заплата, осигуровките се делят между работодател и работник. Но това е формално, няма общо с реалното разпределение на тежестта между осигурител и осигурен", посочи Донев.



Отчитането към бюджета обаче не приключва тук, защото за всяка стока, която закупим ние заплащаме и съответният ДДС. Сметката на експерта показва, че един гражданин средно плаща около 300 лв. на месец ДДС, ако се приеме, че 90% от парите му отиват в потребление", каза още експертът.



"ДДС е косвен данък и никой от нас не го вижда и не знае колко плаща, ако не направи специално изчисление. Всеки път, когато влезем в магазина и си платим нещо, плащаме 20% ДДС. Ние - за сметката - предполагаме, че гражданинът изхарчва 90% от парите си за потребление и на тази база е изчислено числото от 300 лв.", каза той.



Акцизът не е върху всички стоки, а само върху определени - цигари, петрол, горива, алкохол. Тук сме изчислили, че е около 150 лв. средно на човек, като тук не сме приели, че човекът пие алкохол, а само че пуши по кутия цигари на ден. Сумата варира от 120 до 150 лв., но ние говорим за работещ човек, който поема по-голямата тежест, затова приемаме 150 лв. средно на месец за акциз", посочи Донев.



Следват и последните налози - местни данъци и такси. Те се изчисляват на между 20 и 50 лв. на месец, в зависимост от това, в коя община живеем и с какво имущество разполагаме.



"Това е данъкът с най-ниска тежест, но е единственият данък, който хората плащат сами и затова носи чувствителност - защото знаят колко плащат. ДДС не знаят, акциз не знаят, но това го виждат, боли ги най-много, защото излиза директно от джоба им", посочи експертът.



В крайна сметка числата са ясни - един гражданин с брутна заплата от 2580 лв. излиза като крайна сума на работодателя 3070 лв. В същото време след изчислението на личния данък, осигуровките, ДДС, акцизи и местните данъци и такси държавата прибира 1540 лв. Или точно - 50% от общата изработена сума, която работникът е изработил.



Наистина е мит, че данъците в България са ниски - като обща тежест сме сравними с всички други държави. Тук в никакъв случай не са ниски данъците, ниски са само някои компоненти. Сметката е вярна, това е 50% от общия изработен продукт на един служител. Както едно време по време на феодализма - 50% за феодала, 50% за този, който реално работи земята. Ние живеем така", заяви Донев.