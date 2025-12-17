ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Екшън в парламента! Радостин Василев ритна в корема депутат от "ДПС - Ново начало"!
Автор: Вилислава Ветренска 09:57Коментари (2)1837
©
Екшън в парламента. Радостин Василев ритна в корема депутат от "ДПС - Ново начало". Това се случи преди минути.

Видимо двамата се караха за нещо, след което последва физически сблъсък.

Сцената се разигра по време на изказване на енергийния министър Жечо Станков, предаде репортер на ФОКУС.

Депутатът от "ДПС - Ново Начало" Гюнай Далоолу тръгва агресивно към председателят на МЕЧ Радостин Василев. От своя страна Василев го отблъсква с крак в корема. Напрежението ескалира, което довежда и втори удар - отново от страна на Василев към Далоолу с юмрук в брадичката.

Повече вижте във видеото.



Още по темата: общо новини по темата: 1033
14.12.2025 »
10.12.2025 »
10.12.2025 »
05.12.2025 »
04.12.2025 »
03.12.2025 »
предишна страница [ 1/173 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Висшият Адвокатски съвет да се сезира!!!
0
 
 
нискоинтелигентна,безморална сбирщина. Хора събрани с една едниствена цел- собдствена изгода. Готови да престъпят всякакви морални и законни норми, за да се облагодетелстват на гърба на народа. Готови да мълчат и да се съгласяват в името на властта и облагите, които получават. Готови да изтъргуват интересите на страната, за да получат пари от ЕС и да си ги поделят. Жалко, жалко, жалко за всички.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Иван Костов: Само националният граждански протест може да промени...
09:22 / 17.12.2025
Пеевски отвори кабинета си пред медиите и се извини
09:19 / 17.12.2025
Предприемач: Без достатъчно българско сурово мляко няма как да га...
08:53 / 17.12.2025
Климатолог каза кога и къде ще завали сняг, идва и студ
09:05 / 17.12.2025
Ивайло Мирчев: Трудното предстои за България
08:36 / 17.12.2025
Reuters: Саудитскaта Midad е сред фаворитите за закупуване на акт...
07:55 / 17.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Автобус на градския транспорт в Пловдив мина през бензиностанция за по-пряко
Автобус на градския транспорт в Пловдив мина през бензиностанция за по-пряко
17:28 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: