© Екшън в парламента. Радостин Василев ритна в корема депутат от "ДПС - Ново начало". Това се случи преди минути.



Видимо двамата се караха за нещо, след което последва физически сблъсък.



Сцената се разигра по време на изказване на енергийния министър Жечо Станков, предаде репортер на ФОКУС.



Депутатът от "ДПС - Ново Начало" Гюнай Далоолу тръгва агресивно към председателят на МЕЧ Радостин Василев. От своя страна Василев го отблъсква с крак в корема. Напрежението ескалира, което довежда и втори удар - отново от страна на Василев към Далоолу с юмрук в брадичката.



Повече вижте във видеото.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.