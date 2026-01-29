Екшън с ударена патрулка от 18-годишен шофьор на БМВ

© Снощи в близост до жп гарата в Пазарджик екип на сектор "Криминална полиция“ при местното полицейско управление със служебен автомобил предприел проверка на паркирано БМВ.



Негов водач бил 18-годишен жител на пазарджишкото село Мокрище. Още в началото на проверката младият мъж тръгнал внезапно и блъснал от едната страна паркираната до него служебна кола на криминалистите.



Полицаите потеглили след него, но той отказал да спре и по пътя си дори ударил леко други паркирани два леки автомобила. В крайна сметка бил спрян и задържан.



У беглеца е намерено полиетиленово топче със синтетичен канабиноид. По случаите са образувани досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.