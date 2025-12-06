ИЗПРАТИ НОВИНА
Екипажът на танкера край Ахтопол не иска да се евакуира
Автор: Илиана Пенова 15:54
©
Десетчленният екипаж на моторен кораб "Кайрос“, намиращ се в териториалните води на България край Ахтопол, е добре. Те разполагат с храна и вода за няколко дни, а българските власти са в контакт с тях. Корабът, плаващ под флага на Бенин, е празен и няма товар на борда. Корабът не представлява опасност за околната среда. Това съобщи Румен Николов, главен директор на ГД "Спасително-аварийна дейност“ към ИА “Морска администрация" на брифинг по-рано днес.

Екипажът на кораба не иска да бъде евакуиран, а плавателният съд да бъде провлачен в безопасна зона.

Към момента операция по провлачване не може да бъде осъществена поради метеорологичните условия - вятърът достига над 15 м/сек, а височината на вълните е 4–5 бала.

Ситуацията се следи постоянно от ИА "Морска администрация“, ГД "Гранична полиция“, Военноморските сили и местните власти. Катер на ГД “Гранична полиция" е тръгнал тази сутрин към плавателния съд, но неблагоприятните метеорологични условия не са позволили достигането му. ГД "Гранична полиция" извършва постоянно наблюдение с термовизионни камери на плавателния съд.

Българските власти остават в готовност и операцията ще бъде извършена при първа възможност.

Предстои да бъдат изяснени причините за навлизането на кораба в териториалните води на България.


Aнонимен
преди 58 мин.
-1
 
 
Какво ву цепят басма.Превземат го екипажа в затвора и корабът се конфискува.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

