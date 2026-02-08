Един от най-известните българи през 90-те днес стана на 71

© Константин Тренчев е бивш български синдикален деятел, общественик, понастоящем почетен председател на Конфедерацията на труда "Подкрепа".



Роден е в 1955 година в Стара Загора. И по бащина, и по майчина линия по произход е от Банско.



Преди 1989 година заедно с още няколко български дисиденти развива дейност в Независимото дружество за защита правата на човека. Той е инициатор и основател на първия опозиционен синдикат в България – Конфедерацията на труда "Подкрепа“.



Той е и един от основателите на СДС, в периода 1990 – 1991 година става член на Националния координационен съвет на СДС. През 2005 година е награден с орден "Стара планина“ – първа степен по случай 50-годишния му юбилей и за заслугите му в обществения живот. Завършил е медицина в София.



