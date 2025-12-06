ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един от моряците на заседналия танкер: Животът ни вече е застрашен
"Фокус" припомня, че край Истанбул танкерът е бил ударен от безпилотен украински дрон.
Днес пред NOVA директорът на ГД "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов заяви: "Екипажът спази разпореждането и пусна котва. В момента е стабилен на мястото срещу Ахтопол, но морето е бурно и не позволява извършването на спасителната операция в момента".
Главния директор на ГД "Спасително-аварийна дейност“ към ИА “Морска администрация" каза днес: "Разполагат с храна и вода за няколко дни, а българските власти са в контакт с тях. Корабът, плаващ под флага на Бенин, е празен и няма товар на борда. Корабът не представлява опасност за околната среда".
А ето какво разказа бангладешкият моряк Махфузул Ислям заседнал на кораба пред Prothom Alo в WhatsApp:
"Два дни след атаката с дрона, 10 моряци бяха назначени да теглят плавателния съд с помощта на турската брегова охрана и да го приближат до брега. Освен мен има седем моряци от Китай, по един от Индонезия и Мианмар. Нашата задача беше да изминем 30 морски мили за един ден и да го доближим до брега. След като корабът беше изтеглен близо до брега, турската брегова охрана напусна. Но не успяхме да закотвим кораба, дори след опити. Не беше възможно да се закотви, тъй като двигателят не работеше. Това не беше възможно дори по традиционния начин. В тази ситуация, поради катастрофалното време, неподвижният кораб плава пред вълните и теченията и се насочи към българските води. След като отидохме в България, уведомихме Бреговата охрана там. Нямаше отговор. Навън е много студено. Храната също е развалена. Животът ни вече е застрашен" каза Ислям.
Шахават Хосейн, генерален секретар на Асоциацията на офицерите от търговския флот на Бангладеш каза пред Prothom Alo: Потърсих помощ от международни организации за спасяването на моряците. Свързахме се с Международната федерация на работниците в търговията на България, за да предприеме незабавни мерки за спасяване на моряците. При бедствено време моряците могат да бъдат изложени на риск да бъдат на неработещия кораб", допълни той.
