Един град от Лудогорието заложи на слънцето – плащат по-малко за домакински ток и производство

© Община Разград отчита голям ръст на източниците на възобновяема енергия, както от страна на бизнеса, така и от страна на държавния сектор и частни лица. От общината в града заявиха, че са приели дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Тя обхваща периода до 2030-а година за действие и изпълнение, като вече дава резултати.



"Производството на енергия от ВЕИ допринася и за подобряване на конкурентоспособността на предприятията, както и възможността за създаване на нови такива, като по този начин се насърчават и иновациите, свързани с производството на енергия от възобновяеми източници и биогорива", подчертават от Община Разград.



И наистина, соларните панели продължават да се множат - върху покриви на производствени, административни, образователни сгради, все по-масово ги поставят и домакинства, видя Money.bg.



Лудогорието залага на слънцето



Близо 60 мегавата са инсталираните мощности на възобновяемите енергийни източници в област Разград в края на 2024 година. Данните, цитирани от местното издание "Екип 7", са изготвени от Института за пазарна икономика и позволяват детайлно проследяване на развитието на алтернативните източници на енергия по видове и общини.



Например, гледани като общо, най-много ВЕИ мощности са инсталирани в областния център - 52.53 мегавата. Следващите общини залагат значително по-малко на алтернативните енергийни източници. В Кубрат са инсталирани 1.83 мегавата, в Исперих са 1.7, в Завет - 1.18, в Самуил - 0.45, в в Цар Калоян - 0.38, а в Лозница мегаватите са най-малко - само 0.21.



Всички общини в Лудогорието са заложили на слънчевата енергия, която обхваща сто процента сред инсталираните ВЕИ мощности. Други източници, като вятър и вода, не са предпочитани в областта.



Областният център се нарежда сред малкото на брой населени места в Североизтока, в които алтернативните източници на енергия са по-силно застъпени. Тук са и най-многото киловати в региона, които се падат на човек от населението - 1.23.



Цифрите показват сбора от инсталираните и активни ВЕИ мощности в общината, разделен на средногодишното население на общината. За сравнение, в Лозница са едва 0.03 киловата на човек. В Завет са 0.15, в Кубрат - 0.13, в Цар Калоян и в Исперих са 0.09, в Самуил са 0.08.



Ето и конкретен пример. През 2023г. инсталираните ВЕИ мощности на човек са били както следва: 0.08 киловата в Цар Калоян, 0.07 в Самуил, по 0.06 киловата в Исперих и в Кубрат, на дъното са били Лозница и Разград с по 0.02 киловата.



От изнесените данни е видно, че най-голям бум се наблюдава в областния център. Тук увеличението е точно 61.5 пъти. Значителен ръст има още в Завет и в Кубрат, докато минимално е увеличението на дяла на възобновяемите източници в Самуил, Лозница и Цар Калоян.



За бума в развитието на възобновяемите енергийни източници се говори в последните години, като не за първи път го отчитаме и на територията на област Разград. Редица фирми вече се възползват от подобна модернизация, оптимизация на разходите за електроенергия по този начин целят и държавни структури. Ръст по отношение внедряването на слънчева енергия се наблюдава и в региона.



Например, преди две години общата инсталирана мощност в Исперих е била 1.22 мегавата, докато в края на 2024 вече е 1.7.



Точно 92 бяха проектите за енергиен преход в Разградско само за първите три години от представянето на европейската визия за Зелената сделка.