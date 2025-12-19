ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
ЕСПЧ отхвърли жалба на един от "Наглите" срещу България
Автор: Елиза Дечева 13:15Коментари (0)190
©
Европейският съд по правата на човека съобщи, че намира жалбата на Любомир Николов-Гребеца срещу България за неоснователна. Решението е от 25.11.2025 г.  

Жалбата на Димитров е за нарушено право на справедлив процес по член 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Той се оплаква, че е бил осъден от българските съдилища за две убийства на базата на показания на не безпристрастен свидетел, съобщиха от правосъдното министерство. 

През 2014 г. Димитров е осъден на 10 години лишаване от свобода като участник в престъпната група на "Наглите“, организирала и извършвала отвличания с цел откуп. През 2020 г. Върховният касационен съд окончателно потвърждава нова присъда на Гребеца – доживотен затвор за две убийства (на Юлиян Лефтеров - Кунгфуто и на Иван Пайнавелов).

Наказателното производство за убийствата е образувано след като друг член на "Наглите“ (назован в решението на европейския съд като Д.Д.) посочва местонахождението на двамата изчезнали и твърди, че са убити от Любомир Димитров. Телата са открити и идентифицирани. През 2015 г. прокуратурата внася обвинителен акт за убийствата.

Д.Д. е разпитан пред съда като единствен очевидец на престъплението, а адвокатите на Гребеца искат показанията му да бъдат изключени, тъй като са дадени срещу "преференции“, както и от желание за мъст. Тезата е отхвърлена от три съдебни инстанции в България, както и от ЕСПЧ. Европейският съд напълно споделя аргументите на представителите на държавата по това дело.

Българските съдилища приемат показанията на Д.Д. за достоверни, последователни във времето и потвърдени от докладите от аутопсията, балистичните доклади, показанията на други свидетели и документалните и веществените доказателства, събрани по време на разследването. Установяват и че този свидетел не се е облагодетелствал от показанията си, тъй като е получил тежко наказание като участник в групата "Наглите“.

Използването на показания, направени от свидетели в замяна на имунитет или други предимства, може да компрометира справедливостта на производството срещу обвиняемия и да повдигне ред въпроси, отбелязва ЕСПЧ. За това във всеки подобен случай е необходимо да се определи дали защитата е била наясно със самоличността на свидетеля и негова договорка с прокуратурата (ако е имало такава), дали това е обсъдено по време на съдебния процес, дали защитата е имала възможност да разпита свидетеля, дали фактът на договорката е бил разгледан от всички инстанции. 

Преценката на ЕСПЧ в конкретния случай е, че българският съд обстойно е анализирал всички данни, показанията на Д.Д. са спонтанни, свидетелят не е извлякъл никаква полза от тях, самоличността му е била известна на защитата, която е имала възможност да провери показанията.


Още по темата: общо новини по темата: 13
07.09.2025 »
16.08.2025 »
22.03.2025 »
21.03.2025 »
01.10.2020 »
29.11.2010 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 после...
11:48 / 19.12.2025
Костадин Костадинов: Категорично сме против хартиения вот!
11:32 / 19.12.2025
Нежна кожа без компромиси – модерни решения за гладкост и комфорт...
11:18 / 19.12.2025
Президентът Радев: Властта, която налагаше насила своите интереси...
11:15 / 19.12.2025
Откриха мъртъв мъж на Витоша
11:09 / 19.12.2025
Меглена Кунева: Притеснявам се от измами с новите банкноти, възра...
10:31 / 19.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Близки издирват Димитър Малинов
Цънцарова аут от bTV
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: