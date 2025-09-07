Киро Киров, отвлечен от "Наглите": Първите 10 дни не хапнах нищо!

© "Бях отвлечен, пребит, сниман и изнудван. Синът ми плати 517 хиляди евро за откупа. След това живях с охрана 6 месеца. Бизнесът ми фалира две години по-късно. Никой от държавата не дойде да ми предложи помощ, съдействие, нито да ме пита дали имам нужда от обезщетение", сподели бизнесменът Киро Киров, една от жертвите на групата "Наглите".



"Първите 10 дни не хапнах нищо след отвличането ми", сподели още той в ефира на NOVA.



"Пазачът ми предлагаше да ям, но не ми се ядеше", добави той.



Киров също така каза, че освен при отвилачнето му е, не имало насилие над него от страна на похитителите му.



"Предаването на откупа от 517 000 евро ставаше цял. Една от всичките белязани банкноти е била засечена", добави Киров.



"Не получих никакво обезещетение", сподели Киров