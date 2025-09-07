ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Киро Киров, отвлечен от "Наглите": Първите 10 дни не хапнах нищо!
"Първите 10 дни не хапнах нищо след отвличането ми", сподели още той в ефира на NOVA.
"Пазачът ми предлагаше да ям, но не ми се ядеше", добави той.
Киров също така каза, че освен при отвилачнето му е, не имало насилие над него от страна на похитителите му.
"Предаването на откупа от 517 000 евро ставаше цял. Една от всичките белязани банкноти е била засечена", добави Киров.
"Не получих никакво обезещетение", сподели Киров
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Над 4000 души се изследваха безплатно и анонимно срещу ХИВ, Хепат...
15:51 / 07.09.2025
Желязков: Ролята на България в колективната отбрана е гаранция за...
14:47 / 07.09.2025
Пълна прогноза на времето за следващите 5 дни
14:44 / 07.09.2025
Страшна гледка: Язовир Батак се превръща в пустиня
13:40 / 07.09.2025
От днес полицията глобява по 100 лева пешеходци
13:30 / 07.09.2025
Камерите заснеха 1500 нарушения само за 12 часа
14:45 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS