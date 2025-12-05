Две нови марки китайски автомобили стъпват в България

© Присъствието на китайски автомобили в България се увеличава с две нови марки – Omoda и JAECOO, собственост на автомобилния гигант Chery. Двата бранда официално стъпиха на българския пазар чрез компанията Genius Automotive Europe, която ще отговаря за вноса им.



Първоначално представителствата на Omoda и JAECOO ще се намират в петте най-големи града в страната – София, Пловдив, Бургас, Варна и Русе, като се очаква дилърската мрежа да бъде разширена в близко бъдеще. От компанията-вносител подчертават, че навлизат на автомобилния пазар в България в момент на трансформация, като продажбите на нови автомобили растат стабилно от година на година.



Според данни на сектора, 88% от автомобилите в България са на възраст над 10 години, а значителна част са над 20-годишни. В същото време страната преживява бум в електромобилността, което подчертава нарастващия интерес на потребителите към по-чист транспорт. Тези тенденции показват голям потенциал за обновяване на автомобилния парк и засилват търсенето на по-безопасни, ефективни и устойчиви решения за мобилност.



Двете марки, макар и китайски, са създадени за износ, като производството им се осъществява в Испания, където е разположен и технологичният център на Chery. Omoda е насочена към по-младата аудитория, докато JAECOO цели хората, обичащи активния начин на живот.



Всички модели се предлагат с изключително щедри гаранции: 7 години или 150 000 км за автомобила, 8 години или 160 000 км за EV батерии и електромотори, 3 години пътна помощ в цяла Европа и 7 години или 1 000 000 км гаранция за двигателя и електрическия мотор.



Модели на Omoda:



OMODA 5 – компактен градски кросоувър с два 12,3-инчови цифрови екрана, усъвършенствани системи за подпомагане на водача, 5-звездна оценка по Euro NCAP и 1,6-литров TGDI двигател с 7-степенна DCT трансмисия.



OMODA 5 EV – изцяло електрическа версия с пробег до 450 км (WLTP) и бързо зареждане от 30% до 80% за 28 минути.



OMODA 7 SHS – супер хибриден SUV (пускането в продажба предстои), комбиниращ просторно пространство и интелигентни системи за управление на енергията.



OMODA 9 SHS – флагман на марката с лукс, хибридна технология от ново поколение и полуавтономни функции.



Модели на JAECOO:



JAECOO 7 SHS – plug-in хибриден SUV с пробег до 90 км на електричество и отлична горивна ефективност.



JAECOO 7 Petrol – модел с 1.6 TGDI двигател и 7DCT трансмисия, интелигентно задвижване на всички колела (BorgWarner) и множество режими на шофиране за различни терени, с луксозен интериор и усъвършенствана свързаност.



JAECOO 5 – интелигентен и просторен кросоувър, подходящ за семейства и активен начин на живот, включително за домашни любимци.



С навлизането на Omoda и JAECOO, българският пазар получава нови възможности за обновяване на автомобилния парк с модерни, безопасни и екологични превозни средства.