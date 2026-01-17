Двама тийнейджъри подкараха чужда кола, след като собственикът си загубил ключа

© Нощни "приключения“ с чужд автомобил доведоха до задържането на двама младежи в ж.к "Дружба“ в Плевен. Повече подробности излязоха около случай с двама, задържани в нощта на 15 януари при опит да проникнат в лек автомобил "Ауди“. Разследването е установило, че преди време собственикът на колата е изгубил ключовете си, които по-късно били намерени от 18-годишен и 15-годишен, съобщават от Областната дирекция на МВР в Плевен.



Вместо да сигнализират органите на реда, момчетата решили да използват ситуацията и превърнали колата в средство за нощни разходки в Плевен. Отключвали автомобила дистанционно и в продължение на две поредни нощи – на 12 януари и 13 януари, двамата обикаляли различни квартали, след което връщали автомобила на същия паркинг, опитвайки се да не оставят следи от ползването му.



Собственикът заподозрял, че нещо не е наред, след като забелязал, че количеството гориво в резервоара намалява. Той сменил чипа на "Ауди“-то и подал сигнал в полицията. В нощта на 15 януари около 1 часа при последния си опит да вземат автомобила, младежите били засечени от автопатрул на Първо РУ - Плевен, който реагирал незабавно. Момчетата опитали да избягат и се укрили във вход на жилищна сграда, но били задържани от полицаите. Установена е самоличността им. След проверка станало ясно, че те нямат право да ползват превозното средство, а единият е непълнолетен. Справка показала, че 18-годишният няма шофьорска книжка.



Двамата са задържани в Първо РУ – Плевен като по случая е започнала проверка. С непълнолетния се работи съвместно с инспектор от детска педагогическа стая. 18-годишният е предал с протокол за доброволно предаване ключа за инкриминирания автомобил. По информация на собственика колата не е увредена, но по нея са установени следи от интензивна употреба. Материалите ще бъдат докладвани в прокуратурата в Плевен, която ще прецени по-нататъшни действия.



Според ОДМВР - Плевен, случаят отново поставя въпроса за лекомисленото отношение на младежите към закона и рисковете, които подобни "приключения“ крият, както за тях самите, така и за останалите участници в движението.