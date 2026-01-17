ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Двама тийнейджъри подкараха чужда кола, след като собственикът си загубил ключа
Автор: Георги Кирилов 22:34 / 17.01.2026Коментари (0)294
©
Нощни "приключения“ с чужд автомобил доведоха до задържането на двама младежи в ж.к "Дружба“ в Плевен. Повече подробности излязоха около случай с двама, задържани в нощта на 15 януари при опит да проникнат в лек автомобил "Ауди“. Разследването е установило, че преди време собственикът на колата е изгубил ключовете си, които по-късно били намерени от 18-годишен и 15-годишен, съобщават от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Вместо да сигнализират органите на реда, момчетата решили да използват ситуацията и превърнали колата в средство за нощни разходки в Плевен. Отключвали автомобила дистанционно и в продължение на две поредни нощи – на 12 януари и 13 януари, двамата обикаляли различни квартали, след което връщали автомобила на същия паркинг, опитвайки се да не оставят следи от ползването му.

Собственикът заподозрял, че нещо не е наред, след като забелязал, че количеството гориво в резервоара намалява. Той сменил чипа на "Ауди“-то и подал сигнал в полицията. В нощта на 15 януари около 1 часа при последния си опит да вземат автомобила, младежите били засечени от автопатрул на Първо РУ - Плевен, който реагирал незабавно. Момчетата опитали да избягат и се укрили във вход на жилищна сграда, но били задържани от полицаите. Установена е самоличността им. След проверка станало ясно, че те нямат право да ползват превозното средство, а единият е непълнолетен. Справка показала, че 18-годишният няма шофьорска книжка.

Двамата са задържани в Първо РУ – Плевен като по случая е започнала проверка. С непълнолетния се работи съвместно с инспектор от детска педагогическа стая. 18-годишният е предал с протокол за доброволно предаване ключа за инкриминирания автомобил. По информация на собственика колата не е увредена, но по нея са установени следи от интензивна употреба. Материалите ще бъдат докладвани в прокуратурата в Плевен, която ще прецени по-нататъшни действия.

Според ОДМВР - Плевен, случаят отново поставя въпроса за лекомисленото отношение на младежите към закона и рисковете, които подобни "приключения“ крият, както за тях самите, така и за останалите участници в движението.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Манол Генов за кризата в Асеновград: Това е парадокс – строителст...
19:46 / 17.01.2026
Оставиха в ареста участник в грабеж над възрастно семейство
17:53 / 17.01.2026
Спират износа на няколко вида инсулини и антибиотици
17:13 / 17.01.2026
Кирил Петков: Който контролира прокуратурата, контролира и Борисо...
16:21 / 17.01.2026
Промени при АБВ пощата
16:22 / 17.01.2026
Радостин Василев: Чакаме президента Радев на политическата сцена
12:00 / 17.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
11:56 / 15.01.2026
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
14:45 / 15.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
09:53 / 16.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Голяма ВиК авария в Асеновград
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: