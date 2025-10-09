ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Двама са в ареста заради убийство по време на пиянски запой
На 2 срещу 3 октомври 2025 г., К.К. и В.И. посетили стопански двор в землището на гр. Ракитово, където А.И. живеел. Тримата употребили алкохол. Между тях възникнал скандал, при който К.К. и В.И. нанесли побой на пострадалия и си тръгнали. Няколко часа по-късно той бил намерен в стаята си, след което е подаден сигнал на тел. 112.
Пристигналите на място лекарски екипи установили, че А.И. е починал. Според заключението на назначената по досъдебното производство съдебно-медицинска експертиза причината за смъртта е нанесена средна телесна повреда на А.И. - причиняване на множество счупвания на ребра. Установено е, че двамата обвиняеми са удряли пострадалия с дървен прът, ръце и крака.
Определението на Окръжен съд-Пазарджик подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд-Пловдив.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите дни
14:52 / 09.10.2025
Ето я новата магистрала "Тракия"
13:46 / 09.10.2025
Милена Ангелова: Чейндж бюрата ощетяват гражданите, "парите под д...
12:57 / 09.10.2025
Предлагат право на почасов отпуск за водене на дете до градина ил...
12:37 / 09.10.2025
ИТН предлага до 6 години затвор за намеса на журналисти в личния ...
12:36 / 09.10.2025
Експерт: Среброто поскъпва по-бързо и от златото
12:17 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
09:28 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS