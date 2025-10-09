Двама са в ареста заради убийство по време на пиянски запой

© Днес, 9 октомври 2025 г., по искане на Окръжна прокуратура-Пазарджик съдът взе мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо К.К., на 29 г., и В.И., на 41 г. Те са привлечени като обвиняеми за това, че на 03.10.2025 г., в гр. Ракитово, обл. Пазарджик, в съучастие като извършители, нанесли средна телесна повреда на 63-годишния А.И., вследствие на което по непредпазливост причинили смъртта му - престъпление по чл. 124 ал. 1 вр. чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.



На 2 срещу 3 октомври 2025 г., К.К. и В.И. посетили стопански двор в землището на гр. Ракитово, където А.И. живеел. Тримата употребили алкохол. Между тях възникнал скандал, при който К.К. и В.И. нанесли побой на пострадалия и си тръгнали. Няколко часа по-късно той бил намерен в стаята си, след което е подаден сигнал на тел. 112.



Пристигналите на място лекарски екипи установили, че А.И. е починал. Според заключението на назначената по досъдебното производство съдебно-медицинска експертиза причината за смъртта е нанесена средна телесна повреда на А.И. - причиняване на множество счупвания на ребра. Установено е, че двамата обвиняеми са удряли пострадалия с дървен прът, ръце и крака.



Определението на Окръжен съд-Пазарджик подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд-Пловдив.