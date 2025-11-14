ИЗПРАТИ НОВИНА
Двама митничари са задържани за корупция на ГКПП "Калотина"
Автор: ИА Фокус 19:00
©
Двама митничари са задържани за корупция на ГКПП "Калотина", съобщи NOVA.

В момента на място тече акция на ГДБОП.







