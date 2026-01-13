Двама гърци са намерени мъртви в Хисаря

© Гръцкият гражданин Фанориус Геранис и негов братовчед са намерени мъртви днес в къща в град Хисаря.



Двамата мъже са на около 50 години, а предполагаемата причина за трагедията е изтичане на газ от газова бутилка, която се е използвала за домакинство.



Фанориус Геранис е женен за българка, която в момента работи в Гърция, а братовчед му е дошъл на гости от южната ни съседка за празниците.



Вероятно мъжете са готвили, тъй като хладилникът и фризерът са били отворени. Копчето на газовата печка е било отворено.



Смъртта на мъжете вероятно е настъпила преди около 4-5 дни. Съседи са алармирали тази сутрин компетентните органи, тъй като от няколко дни лампата е светела, а никой не се е показвал от къщата.