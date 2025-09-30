Двама души са открити мъртви в хамбар на борда на кораб в Бургас

© Двама души са открити мъртви в хамбар на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови кораб за генерални товари DEVBULK BEGUM (IMO: 9625607). Телата им са открити тази нощ, когато започва обработка на кораба в терминал на Пристанище Бургас.



Мъжете са били в товарен хамбар, където е установена тяхната гибел. Те не са част от екипажа на построения през 2012 година плавателен съд.



Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, според справка на Maritime.bg в Equasis. Съдът е превозвал товар меден концентрат от Перу.



Започнало е разследване.