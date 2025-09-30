ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Двама души са открити мъртви в хамбар на борда на кораб в Бургас
Мъжете са били в товарен хамбар, където е установена тяхната гибел. Те не са част от екипажа на построения през 2012 година плавателен съд.
Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, според справка на Maritime.bg в Equasis. Съдът е превозвал товар меден концентрат от Перу.
Започнало е разследване.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Извънредно предупреждение: На изток водата ще е много, до 300 лит...
13:02 / 30.09.2025
За година пенсионерите се увеличиха с няколко хиляди
11:05 / 30.09.2025
Желязков: Договорът с "Боташ" е проблем, струва ни 6 милиарда
10:31 / 30.09.2025
Караджов: Срам и позор! Полагам всячески усилия да се отървем от ...
09:26 / 30.09.2025
8-годишно дете падна от 7-метрова стена за катерене
09:27 / 30.09.2025
"Да, България" със законопроект за задължително използване на бод...
11:16 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS